Blues Pills lançam o mais novo álbum Birthday A banda sueca de rock 'n' roll Blues Pills lançou sexta-feira, 2 de agosto, seu triunfante quarto álbum de estúdio Cartão de Visita|Do R7 05/08/2024 - 18h36 (Atualizado em 05/08/2024 - 18h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Escute aqui

A banda sueca de rock 'n' roll Blues Pills lançou sexta-feira, 2 de agosto, seu triunfante quarto álbum de estúdio. Escrito e gravado no campo idílico da Suécia, bem como nos estúdios Recordia, Birthday levou apenas 10 dias para ser gravado e foi produzido pelo renomado compositor e guru de estúdio Freddy Alexander.

Contendo dez novas faixas, incluindo o novo single "Bad Choices", um ‘stomp’ no estilo Motown que encapsula a abordagem de todo o álbum. A fabulosa vocalista Elin Larsson concorda: “Bad Choices é nossa atitude neste álbum - f*da-se, aproveite!” O guitarrista Zack Anderson acrescenta: “Acho que agora podemos dizer que não temos arrependimentos também, por exemplo - não sentimos a pressão que sentíamos antes na nossa carreira, este álbum é muito mais livre, e isso é epitomizado nesta música.” Elin explica como "Bad Choices" surgiu: “Acho que o Kribba (Kristoffer Schander) estava de ressaca e estávamos discutindo suas más escolhas na vida...”, Elin ri, “e foi assim que começou... Kribba começou a tocar alguns grooves de baixo e nosso produtor começou no piano, então eu peguei o gancho, sabe? Bad Choices! Ele pode ter estado de ressaca, mas tinha vibrações soul naquele groove de baixo! Basicamente, é uma música de “faça o que você quiser com sua vida. As pessoas vão ter opiniões, mas você precisa dizer que se dane!”

O álbum, que contém “momentos genuinamente impressionantes” (Classic Rock), apresenta um manifesto para um Blues Pills que retorna mais maduro e pronto para arrasar! Não sentindo mais as pressões ou restrições que sentiam como uma banda mais jovem e nova, mas ainda com aquela energia irreprimível brilhante que define o som do Blues Pills. Birthday é uma declaração clara de que eles estão prontos para levar isso ao próximo nível.

Publicidade

Há uma sensação de ao vivo no Blues Pills que declara confiança em sua capacidade de criar novos sons envolventes sem mexer na fórmula explosiva que os fez começar – um som que é tão eclético quanto pesado e divertido, e sua continuidade é um testemunho de sua determinação em progredir e evoluir seu som.

“Nossa música é capaz de cruzar fronteiras um pouco”, diz o co-escritor e guitarrista Zack Anderson. “Em muito pouco tempo passamos de uma banda que ninguém conhecia para tocar em grandes festivais e shows maiores do que poderíamos imaginar. Éramos bastante jovens, então isso veio com muita pressão. Agora que estamos mais velhos, é mais fácil ver que você deve fazer música para si mesmo. E é uma bênção termos crescido em uma época antes de toda a tecnologia decolar totalmente. Quando começamos – quando gravamos nossas primeiras músicas – foi com um daqueles gravadores de fita cassete Tascam – então você não podia consertar nada. Então, a única maneira de fazer isso era realmente tocar a coisa de verdade. Foi aí que começamos. Acho que isso definiu o tom para o resto de nossa carreira.”

Publicidade

Elin Larsson explica que o tempo da banda no estúdio viu o nascimento de mais do que apenas um álbum. “Durante as gravações do álbum, descobri que estava grávida”, diz ela. “Não foi planejado, então fiquei um pouco sobrecarregada, mas isso realmente facilitou para mim escrever para este álbum. Deveria ser natural ser tanto mãe quanto artista, e eu quero que meu filho Loui esteja nessa jornada comigo.”

A postura feminista da banda também cresceu naturalmente, baseando-se na experiência vivida pela banda online e enquanto estavam em turnê com uma mulher na linha de frente.

Publicidade

Elin: “Muitos anos levei desaforo por ser uma mulher no rock n roll, Zack vê tudo isso de perto e isso dá uma nova perspectiva. Para todos na banda, isso é um motor constante.”

Zack: “Nós nos apoiamos. Sempre foi, desde o início, há 12 anos, Zack & Elin. Nós vimos de tudo. A banda e eu estamos felizes em apoiar Elin e nos chamarmos de feministas também, isso não parece controverso para nós. Não é um pensamento radical ou uma grande declaração. É apenas a coisa certa a fazer.”

Majestosamente apresentando seu corpo grávido na frente e no centro da sessão de fotos para Birthday, Elin naturalmente e sem vergonha entrou em seu poder. Botas de cano alto, poses de poder elevadas, Elin está pronta para atingir o grande momento com sua incrível voz e banda coesa Blues Pills, com o bebê nos braços, e o microfone na outra mão. Elin: “Preciso fazer isso por mim e por outras mães, para que não abandonem suas próprias paixões após se tornarem mães. Vai levar tempo para combinar os dois mundos que amo, mas só posso pensar que será bom para meu filho Loui experimentar outras culturas, países e música. Acho realmente importante que eu possa fazer isso. Para capacitar outras mulheres e para encontrar este novo estado com orgulho e prazer.”

E, como Elin explica, a criação de Birthday não foi apenas uma afirmação dos talentos excepcionais do Blues Pills dentro e fora do palco. Foi uma experiência de união para eles também. “Senti todo o amor pelos meus companheiros de banda que foram tão solidários comigo”, diz ela. “Todo mundo estava tipo, ‘estamos tão felizes, vamos resolver isso.’ Então, nos tornamos ainda mais próximos como membros da banda e amigos. Sou grata por isso.”

Ouça o álbum Birthday aqui.

BIRTHDAY tracklist:

1. Birthday

2. Don't You Love it

3. Bad Choices

4. Top Of The Sky

5. Like A Drug

6. Piggyback Ride

7. Holding Me Back

8. Somebody Better

9. I Don't Wanna Get Back On That Horse Again

10. What Has This Life Done To You

BLUES PILLS é:

Elin Larsson - Vocais

Zack Anderson – Guitarrra

Kristoffer Schander – Baixo