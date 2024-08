Boas Novas/Refresh: Flor lança o EP PRIMA e faz sua estreia no palco do Circo Voador Cantora e compositora lança seu primeiro álbum de inéditas e abre o show da rapper Rapsody Cartão de Visita|Do R7 28/08/2024 - 14h31 (Atualizado em 28/08/2024 - 14h31 ) ‌



Cantora e compositora lança seu primeiro álbum de inéditas e abre o show da rapper Rapsody

Aos 21 anos, a cantora e compositora Flor, que compõe desde os seis, compara as músicas do seu primeiro EP, PRIMA, que chega às plataformas dia 06/09, com a foto acima, trazendo luz e sombra. Com uma clareza cristalina em tudo o que está fazendo desde muito nova, a artista que foi alfabetizada no Brasil e nos Estados Unidos, onde mora há 11 anos, fala com destreza das músicas que compôs na sala de casa. “Acho que a capa representa a honestidade que eu estou entregando nesse disco. Cada faixa fala sobre um pedaço meu, uma experiência que vivi nesses 21 anos, que fizeram e fazem grande diferença na forma como eu percebo a vida. Esse disco é a primavera trazendo novos começos, novas experiências, novas oportunidades, e vem de um lugar que pode ser um pouco escuro em alguns momentos, em outros, mais animado”. O repertório, ainda inédito, poderá ser conferido dia 01/09, em sua estreia na nave Circo Voador, em parceria com o Queremos!, fazendo as honras da casa, ao abrir o show da rapper norte-americana Rapsody.

Através de influências que vão da bossa nova ao jazz, do pop ao funk, da MPB ao R&B, Flor deu vida a um processo orgânico de criação, natural. As sete faixas do álbum foram produzidas em um ano e meio entre insights e conversas com os parceiros e amigos que moram em LA mas, assim como ela, vêm da Índia, do Chile, do Paquistão, da Colômbia. “É um processo um pouco confuso, não tem uma fórmula, eu escuto a base, ou a gente cria a base na hora. Vou falando as minhas ideias, meus amigos falam sobre as ideias deles, tudo acontece dentro de casa, na sala de estar. Às vezes eu consigo cuspir a música numa porrada só, fazer um freestyle na hora, como em “Swing” e “Poolside". Outras vezes, demora dois meses para escrever um verso. Acontece. Cada música tem seu próprio jeito de ser, eu sempre dou o meu melhor pra tirar a ideia da cabeça e colocar no papel”.

Sobre o show do Queremos!, no Circo Voador, a artista avisa que vai entregar o seu melhor ao lado da banda, divertir-se e trocar uma boa energia com o público. “Será a primeira vez que eu vou cantar no Rio. Vai ser um momento muito importante. Já cantei em Los Angeles, São Francisco, San Diego, Nova Iorque, até em São Paulo. O Rio é uma energia diferente de tudo nesse mundo, acho que nunca vou esquecer”.

Sobre a Flor

Flor, nome artístico de Flor Jorge, é uma cantora e compositora de Los Angeles, nascida no Rio de Janeiro, onde desde cedo foi inspirada pela música brasileira. Mudou-se para os Estados Unidos aos 10 anos e cresceu escrevendo músicas de todos os tipos. Suas letras se entrelaçam entre o português e o inglês de forma harmônica. Sua diversidade cultural inspira suas composições únicas, que passeiam pela forte influência da música preta americana. Do Hip-Hop ao R&B, do Jazz à Bossa Nova, samba rock e Pop.

Com 21 anos, já tem 3 singles lançados ("Sapiens", "Macumbeira" e "Chega no Céu") e um feat com Marisa Monte e Seu Jorge "Pra Melhorar" (Uma canção composta por Flor, quando tinha apenas 12 anos, que está no álbum mais recente de Marisa Monte).

Já se apresentou em Los Angeles, no Palace of Fine Arts em São Francisco, no espaço Vibra em São Paulo, e agora fará seu show de estreia no Brasil no icônico palco do Circo Voador, no Rio de Janeiro.

Faixa a Faixa do álbum PRIMA:

Segundo a própria artista, o álbum é uma união das experiências de uma garota de 20 e poucos anos. Todas essas músicas vêm de experiências reais, vividas de uma forma muito honesta. Na capa, percebe-se um pouco de sombra que cobre metade do rosto da cantora, indicando um lado um pouco mais sombrio das músicas, já o outro lado mostra um pouco mais de inocência na expressão. “Na parte musical do projeto, lembro-me de cada faixa começando a ganhar vida, de cada detalhe e decisão que eu e meus amigos tomamos na sala deles ou na minha, ou mesmo através de sessões de telefonemas, por eu estava viajando. Estávamos sempre pensando em como poderíamos torná-lo melhor. Uma coisa sobre mim e meus parceiros também: experimentamos todas as ideias possíveis para todas essas músicas. Existem pelo menos de 5 a 16 variações diferentes de cada batida e todas as nossas ideias foram incluídas até chegar a essa versão”, explica Flor.

One Piece, música que abre o EP, foi originalmente inspirada no anime One Piece. Uma mistura de pop alternativo e pop light. “Com toda a honestidade, queria sentir que acabei de ganhar uma batalha ou viver como se estivesse num filme de Hayao Miyazaky”. Essa música começou como uma música de drum and bass com a melodia de guitarra que Ayush fez, e Flor apresentou um freestyle vocal. A letra fala da ligação da cantora com Deus. O primeiro verso era principalmente sobre sentir-se perdida, enevoada ou cercada. Na segunda estrofe com mais confiança, garantindo que todas as coisas estão destinadas a acontecer e que perdoa a Deus e a ela mesma. A frase “skydiving in water” tem uma ligação com “Poolside (coin)”, já que Poolside tem tudo a ver com nadar ou afogar-se, “o que significa que todas as coisas acontecem por uma razão e você pode aprender a guiar suas emoções através dessas experiências”. No final, a música apresenta um momento de samba, de bossa, e fala sobre como o amor é doce.

Swing, a segunda música do álbum, foi feita por Henry Cikanek, Jack Monk e Issac Oshuntola, e ganhou letra da Flor. Segundo a artista, foi a segunda música mais difícil do projeto. “Essa música em particular era sobre estar viajando e sentir falta do meu parceiro. Quando finalmente consegui terminar de escrever e definir os vocais básicos, foi mais fácil navegar com essas ideias, como adicionar flauta e saxofone ao longo da música e destacá-los no final”.

Para Flor, FOMO (Fear of missing out), foi a música mais difícil de escrever. Ela estava no Brasil, sem os parceiros e tentava achar a letra certa para a batida que Teo’ma tinha composto. Liricamente, a música é sobre uma época em que ela se sentia oprimida por certas energias ao redor. E na segunda metade do verso em inglês, as intenções eram: você não gostaria de estar perto de mim? FOMO não significa apenas medo de perder, mas também medo de sentir minha falta como pessoa, ou daquilo que estou me desfazendo.

Poolside foi a música mais divertida de fazer. Produzida no verão de 2023 com Ayush e Teo’ma, Flor estava na piscina quando, sem hesitar, pegou o microfone e fez um freestyle de toda a música. “A música inteira simplesmente saiu voando de mim. Foi uma sensação muito satisfatória ter tudo saindo de você. O estilo livre no final das contas é algo que mantivemos naquele dia. Mandei essa música para o Pretinho da Serrinha e ele colocou a percussão. Ayush fez sua mágica com o saxofone e outros instrumentos. E eu coloquei um milhão de pilhas de vocais. O processo foi tão fácil quanto a música soa hoje”. Poolside fala sobre suas emoções e como ser capaz de compreendê-las. Às vezes, a felicidade e a tristeza podem ser semelhantes, elas vêm e vão. É o mesmo lado da moeda, ficar feliz ou triste é uma questão de escolha.

NG4U foi a primeira música feita com Ayush e Teo’ma, é a faixa que deu início às amizades e a esse EP. Produzida em dezembro de 2022, a música marca a aproximação dos amigos, e como o processo de criação foi se desenvolvendo. “Nós criamos o refrão primeiro, então lentamente começamos a adicionar mais elementos como a base e a flauta no primeiro verso e no segundo verso. Não sabíamos o que estávamos fazendo, mas foi perfeito. Eu sabia que queria misturar português e inglês, o que, para ser justa, era uma coisa nova para mim.”

Alchemist foi a segunda música trabalhada, extremamente diferente de NG4U. Naquele dia havia um lindo pôr do sol brilhando pela janela, o que a fez relacionar a música com a cor laranja. O alquimista realmente foi tomando forma. Essa música é sobre como a mente pode ficar turva. Como se estivesse preso em um inverno muito longo. Às vezes, através das decisões tomadas na vida, pode-se sentir muita culpa e vergonha, por ferir os sentimentos de alguém ou por se machucar. Parte do refrão é sobre repetir os mesmos ciclos e padrões de pensamento.

Portrait of my Grandmother é a continuação de Alchemist, fala de se levantar novamente, sobre ser jovem e ter tempo para cometer erros e aprender com eles. “Os vocais no final são uma das minhas coisas favoritas deste projeto. Ela fala sobre um sentimento de liberdade. Não sabemos do amanhã e tudo pode acontecer. Essa é uma das minhas maiores motivações”.

Lançamento do EP PRIMA - Dia 06/09

Créditos:

1 - One Piece

Voz: Flor

Autoral:

Flor (letra e música)

Ayush Garg (beat e produção musical + keyboard, bass, guitar)

2 - Swing

Voz: Flor

Flor (letra e música)

Jack Mock (beat, guitar)

Issac Oshuntola (beat, drums and percussion midi, bass, piano low drum)

Henry Cikanek (beat, producer/sound design)

Rafael Tapia iii (Flauta e saxophone)

3 - FOMO

Voz: Flor

Flor (letra e música)

Mateo Pitkin (produtor musical do beat)

Ale Araya (produtora musical do beat, backing vocals)

4 - Poolside

Voz: Flor

Flor (letra e música)

Ayush Garg (produtor musical e beat e sax, guitar, bass, keyboard)

Mateo Pitkin (Back vocals) e produção musical

Pretinho da Serrinha (percussão)

5 - NG4U

Flor (letra, voz e produção musical)

Mateo Pitkin (produtor musical, beat))

Ayush Garg (produção musical Keyboard, Guitar, bass, sax)

Pretinho da Serrinha (Percussion)

Peu Meurray (Percussion)

6 - Alchemist

Flor (letra, voz e produção musical)

Ayush Garg (produtor musical e beat - percussão, bass, guitar, sax)

7 - Portrait of my Grandmother

Flor (letra, voz e produção musical)

Ayush Garg (produtor e beat e guitar)

Amen Dahab (string arrangement)

Ficha Técnica:

EP - PRIMA

Artist/Intérprete: Flor

Lyrics/Letras: Flor

Produced by / Produzido por: FLOR and

Ayush Garg: One Piece, Poolside, NG4U, Alchemist e Portrait Of my Grandmother

Jack Mock, Issac Oshuntola, Henry Cikanek: Swing

Alé Araya: FOMO

Mateo Pitkin: FOMO and NG4U

Mixed and Mastered by: Bare (Jacob Kleinberg)

Recorded at: Flor’s House and Teo and Ayush’s house in LA

Art Direction/Direção de Arte: Flor

Makeup and Hair/Maquiagem e Cabelo: Flor, Sophia Crouch, Alyce Cunningham

Photography/Foto: Kaleb Gould

Lighting: Rah-San “Sage” Bailey

Design e finalização de imagem Capa: Marina Novelli

Fotos divulgação: Marina Novelli

Arte Poster: Marina Novelli

Executive Production/Produção Executiva: Renata Mader

Co-management: Mariana Jorge (US) e Renata Mader (BR)

Assessoria de Imprensa: LUPA Comunicação

Distribuição: Altafonte

SERVIÇO

QUEREMOS! APRESENTA: RAPSODY NO RIO DE JANEIRO

SHOW DE ABERTURA: FLOR

PISTA: DJ TAMY REIS

Data: 1º de setembro de 2024 (domingo)

Local: Circo Voador

Endereço: R. dos Arcos, s/n - Lapa, Rio de Janeiro - RJ

Abertura dos portões: 19h

Capacidade da casa: 2.200 pessoas

Acesso para deficientes: sim

Local para alimentação: sim

Valores dos ingressos: a partir de R$ 90

Venda de ingressos: Bilheteria Circo Voador (R. dos Arcos, s/n - Lapa, Rio de Janeiro - RJ) - de terça à sexta, de 12h às 18h; em dias de eventos, 1h antes da abertura de portões até o início do show principal.