Bon Iver compartilha o EP “SABLE,”

Videoclipes acompanham as três novas faixas, "Things Behind Things Behind Things", "S P E Y S I D E" e "Awards Season"

Escute aqui.

Hoje, Bon Iver lança SABLE, seu primeiro EP desde 2009. O trio de músicas é autobiográfico e direto, cada uma escrita por Justin Vernon em diferentes pontos de cura e processamento. “THINGS BEHIND THINGS BEHIND THINGS” remonta a 2020, quando Vernon não tinha certeza de seu futuro como artista. Nascida da ansiedade inquieta de um dos períodos mais difíceis de sua vida, trata-se de desvendar contextos e se recompor. “S P E Y S I D E” serve como um pedido de desculpas que veio durante um momento de clareza e reflexão em 2021, enquanto estava em Key West. “AWARDS SEASON” faz um balanço das grandes mudanças e é a peça mais recente, concebida em longas caminhadas ao redor do Lake of the Isles, em Minneapolis, em 2023. Produzidas por Justin Vernon e Jim-E Stack, as três músicas de SABLE foram gravadas em April Base, em Wisconsin, e agora são acompanhadas por três vídeos do diretor Erinn Springer, que podem ser vistos individualmente ou em conjunto.

SABLE, inclui contribuições de colaboradores de Bon Iver como Eli Teplin (sintetizador), Greg Leisz (pedal steel), Mike Lewis (saxofone, órgão, piano), Rob Moose (viola), Trever Hagen (trompete) e outros, com arranjos centrados na voz e no violão de Justin Vernon. Ao resumir Bon Iver aos elementos primários sobre os quais o projeto foi originalmente fundado, o EP é uma redefinição e uma reintrodução.

Batizado com o nome da quase escuridão, SABLE, também é uma projeção da escuridão acumulada, mas uma liberação dessa pressão e da turbulência. Começando com a palavra “I” (eu) e terminando com “everything we've made” (tudo o que fizemos), o tríptico é uma transformação e o início de uma nova história. “I'm a sable, and honey, us the fable”, canta Justin Vernon em “AWARDS SEASON”.

Bon Iver Online:

