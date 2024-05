Bonito entra na rota das viagens de incentivo

Alto contraste

A+

A-

(Fernando Peres)

Uma comitiva formada por 18 compradores de grandes corporações visitaram Bonito de 04 a 07 de maio, numa iniciativa da Tour House, uma das maiores empresas do país no segmento de eventos e viagens de incentivo, com 34 anos no mercado. O objetivo da viagem, intitulada TH Trends, foi evidenciar a cidade sul-mato-grossense como uma tendência para eventos. “Realizamos uma visita técnica em Bonito, em março, e ficamos realmente impressionados com a estrutura da cidade, a rede hoteleira, o centro de convenções, os atrativos e os restaurantes”, disse Viviane Borges, diretora de relacionamento da Tour House.

A executiva adiantou que Bonito já está preparada para receber eventos de pequeno e médio porte (até 300 pessoas): “a infraestrutura já existe, e para arrematar o destino conta agora com o voo direto com Congonhas, operado pela Gol Linhas Aéreas. Com essa percepção, levamos para nossos clientes o potencial e a tendência de Bonito”. “Estamos apostando muito para que o destino seja efetivamente, já para 2024 e 2025, um dos polos para receber esses eventos”, acrescentou.

O CEO da Tour House Eventos e Incentivos, Luiz Silva, explicou que o TH Trends nasceu da necessidade de mostrar ao mercado outras possibilidades para a realização de eventos e viagens de incentivo fora do eixo Rio-São Paulo, com total capacidade para atender e surpreender clientes de grandes corporações. Bonito foi escolhida como a primeira cidade do projeto.

“Bonito é um desses exemplos: uma cidade viva, repleta de atrativos naturais, com um excelente centro de convenções, hotelaria de ótimo nível e boa conectividade, reunindo todos os atributos para trabalharmos em alto nível. Os voos diretos da Gol a partir de São Paulo fazem toda a diferença”, disse o CEO.

Publicidade

A ação de divulgação e promoção contou com a iniciativa da Nascente Azul, da Pousada Arte da Natureza, do Restaurante Bacuri e da Natureza Tour, e com a realização da Tour House e da Gol Linhas Aéreas para promover Bonito como destino para viagens de incentivo. A cidade sul-mato-grossense oferece centro de convenções com capacidade para sediar eventos de até 2 mil pessoas, mais de 7.500 leitos e um aeroporto que recebe voos diretos a partir de Congonhas e Viracopos.

A visita começou pelo Centro de Convenções de Bonito, na tarde do último sábado (04), que contou com a apresentação do equipamento por uma técnica do Bonito Convention & Visitors Bureau (BCVB), associação criada em 2005 e mantida pelo trade turístico da Rota Bonito Serra da Bodoquena, que atua no fomento do turismo e eventos e ações de marketing do destino.

Publicidade

Os convidados visitaram também a Nascente Azul, o Parque das Cachoeiras e a Gruta do Mimoso, atrativos que revelam todo o potencial natural de Bonito, que cada vez mais tem se mostrado preparada para figurar entre os grandes do turismo nacional. A ação teve o apoio também dos restaurantes Casa do João, Juanita e Old West, além do Centro Cultural de Bonito.

Para o empresário Carlos Eduardo Rodrigues, CEO da Nascente Azul, a inclusão de Bonito nesse mercado promissor de eventos com o know-how da Tour House era o que faltava para o destino crescer no setor, assim como Foz do Iguaçu e Gramado. “Será a virada de chave, nosso foco sempre foi os atrativos turísticos e as belezas naturais e faltava essa ênfase na captação de eventos”, comentou. Outro que se posicionou a favor da ação foi o empresário Paul Maxwell, da Pousada Arte da Natureza e da Natureza Tour, que teve a oportunidade de mostrar os passeios e o empreendimento hoteleiro como excelência de hospedagem em Bonito. “Os convidados se surpreenderam com nossa infra estrutura”, conta.