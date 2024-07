Bonito (MS) ganha novas opções de acesso via Campo Grande com nova estrada e ampliação de voos Bonito, um dos principais destinos de ecoturismo do Brasil, está mais acessível a partir de Campo Grande, capital do Mato Grosso do...

HUDSON_GARCIA

Bonito, um dos principais destinos de ecoturismo do Brasil, está mais acessível a partir de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. A inauguração da rodovia MS-345, que encurta o trajeto em 40 km, e a ampliação de voos no Aeroporto de Campo Grande oferecem mais opções para quem deseja explorar as belezas naturais da região.

Menos tempo de viagem

A rodovia MS-345, popularmente conhecida como Estrada do 21, liga Anastácio a Bonito e reduz o tempo de viagem entre Campo Grande e Bonito em cerca de 30 minutos. Com 260 quilômetros de extensão, a nova estrada inaugurada no último dia 2 de julho oferece uma alternativa mais rápida e eficiente para os viajantes.

Novas rotas no Aeroporto de Campo Grande

Além disso, o Aeroporto de Campo Grande também está expandindo suas operações, com novas rotas e aumento na frequência de voos. Desde a última terça-feira (9), a Azul introduziu um voo direto para Porto Seguro, na Bahia. E, a partir de 13 de julho, a aérea terá uma nova rota direta para Florianópolis, em Santa Catarina.

Em setembro, a Azul lançará uma rota direta para Belo Horizonte, com três voos semanais para o Aeroporto de Confins. No mesmo período, a Gol relançará voos diretos para o Rio de Janeiro, conectando Campo Grande ao Aeroporto Internacional do Galeão com três frequências semanais até outubro.

Adicionalmente, a Gol aumentará a frequência dos voos entre Campo Grande e o Aeroporto Internacional de Guarulhos de 16 para 22 voos semanais, com início previsto para julho. Enquanto a Latam incrementará as operações entre Campo Grande e o Aeroporto de Congonhas passando de 7 para 10 voos semanais a partir de agosto.

Outras formas de chegar em Bonito

Além das novas opções de acesso via Campo Grande, Bonito também pode ser acessado diretamente por avião pelo Aeroporto Regional de Bonito (BYO), a 13 quilômetros do centro da cidade, com voos regulares operados pela Azul e Gol.

“Bonito está se tornando um destino cada vez mais acessível e a MS-345 é fundamental para encurtar distâncias, tanto dos visitantes de dentro do estado, quanto dos que chegam voando por Campo Grande”, comenta o diretor de Marketing da Pousada Arte da Natureza, Ricardo Campos. “E não podemos deixar de mencionar a imensa relevância dos voos diretos, que se tornaram de vital importância para aproximar o turista. Para quem mora em São Paulo, por exemplo, hoje em dia ir para Bonito é, em muitas ocasiões, mais rápido do que chegar no litoral paulista! Esse esforço coletivo, público e privado, é motivo de grande celebração e um movimento certeiro para que mais e mais pessoas possam ter a oportunidade de conhecer um local tão belo como Bonito, a capital brasileira do ecoturismo”, acrescenta.

