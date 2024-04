Bonnie McKee lança "Jenny's Got a Boyfriend" e anuncia álbum "Hot City"

Alto contraste

Cantora norte-americana se consolidou como compositora de megahits para Katy Perry, Britney Spears, Kesha e muitos outros

Iniciando o maior, mais ousado e brilhante capítulo de sua carreira, a poderosa artista e compositora indicada ao GRAMMY® e com certificado de diamante, Bonnie McKee, retorna com seu novo single e videoclipe “Jenny’s Got a Boyfriend”, já disponível nas plataformas de música. O single vem acompanhado do anúncio do aguardado álbum “Hot City”, que será lançado em breve.

Ouça aqui: https://ffm.to/jgab.SYZ

Assista ao videoclipe aqui: http://bonniemckee.com/jgabvid

Sobre a música, Bonnie conta: “‘Jenny’s Got a Boyfriend’ foi inspirada no namorado de uma amiga que era um paquerador terrível. Ele estava sempre passando a ideia errada para todas as garotas! Eu sempre quis escrever uma música com o nome de uma pessoa no título e, quando estava ouvindo alguns clássicos, redescobri ‘Jesse's Girl’ e percebi que estava tendo a mesma experiência, mas nunca tinha ouvido sobre o ângulo feminino de cobiçar o parceiro de outra pessoa. JGABF é como ‘Jolene’ ao contrário, se o homem de Dolly fosse um paquerador safado (o que talvez ele fosse!)”.

“Jenny’s Got a Boyfriend” traz Bonnie em seu estado mais icônico. Sua habilidade inimitável de compor se mostra tão afiada como sempre, agora no contexto de desejar um homem incrivelmente bonito e sedutor, mas que está comprometido com uma de suas amigas. De igual maneira, sua voz transborda confiança e jovialidade irresistíveis, necessárias para uma faixa como essa.

A artista também foi para trás das câmeras e dirigiu o visual que acompanha o single, além de estrelar, produzir e escolher o casting. Usando referências de “Boogie Nights”, o vídeo dá vida à letra em uma pista de patinação no estilo dos anos 70, onde a protagonista não esconde seus olhares para o namorado de Jenny. Com patinação coreografada e uma estética cuidadosamente atraente, Bonnie cativa não só o parceiro da amiga, mas também o espectador.

“Eu codirigi o vídeo com meu colaborador de longa data David Richardson (Bombastic; Stars In Your Heart). É muito difícil dirigir quando você também é a protagonista, mas David e eu compartilhamos o amor por efeitos especiais antigos e narrativas cômicas, então eu sabia que ele entregaria tudo. Foi importante para mim destacar o fato de que esse romance imaginário com o namorado de outra mulher é apenas uma fantasia e não algo que eu realmente faria. Então colocamos luzes intensas na região inferior da tela para manter o clima leve e divertido nesse assunto que poderia me caracterizar como uma ‘destruidora de lares’. Não se preocupem, nenhum namorado foi roubado na produção dessa música!”, complementa Bonnie com bom humor.

Assista “Jenny’s Got a Boyfriend” agora e descubra o que acontece!

A longa espera por “Hot City” está chegando ao fim! Voltando mais de uma década no tempo, Bonnie McKee originalmente gravou o álbum sob um contrato que teve com uma grande gravadora. Após o lançamento do single “American Girl”, em 2013, a cantora e o selo não chegaram a um acordo em relação ao projeto e cancelaram o disco. Durante anos, o público salivou pelo lançamento das faixas que Bonnie vinha cantando em turnê pelos Estados Unidos e o movimento online se intensificou depois que algumas faixas foram vazadas na internet. Quando a cantora descobriu um enorme fórum de fãs implorando para que o disco visse a luz do dia, ela resolveu comprar de volta os direitos, regravar e produzir novamente as faixas. A artista reiniciou o projeto com os singles “SLAY”, “Hot City” e “Don’t Get Mad Get Famous”, acumulando milhões de streams e ganhando elogios de publicações como The FADER, Rolling Stone e muitas outras.

Sobre Bonnie McKee

Bonnie McKee, cantora e compositora estadunidense, deixou uma marca profunda no pop como uma das compositoras mais procuradas da indústria. Ela coescreveu dez músicas que chegaram a número um nas paradas, incluindo os sucessos “California Gurls” e “Roar”, com Katy Perry, ganhando uma indicação ao GRAMMY® na categoria de “Canção do Ano”. Sua discografia seguiu crescendo com hits como “Hold It Against Me” de Britney Spears e “C'Mon” de Kesha, além de músicas para Cher, Christina Aguilera, Kelly Clarkson, Bebe Rexha, Jason Derulo, Kygo e Adam Lambert, para citar alguns. Ao longo do caminho, Bonnie ampliou sua carreira solo. Ela lotou casas de shows em turnês de costa a costa nos Estados Unidos, esteve em grandes palcos, como o Hollywood Bowl, e iluminou festivais como Coachella. Seu EP “Bombastic”, de 2015, conquistou muitos fãs online e a faixa-título foi utilizada em mais de 20 grandes filmes e séries para TV. Paralelamente, ela se aventurou no mundo do cinema ao escrever, produzir, dirigir e estrelar o premiado curta-metragem de 2020, “April Kills The Vibe”. Agora, ela finalmente convida todos para seu próprio mundo em “Hot City”. É mais que um álbum, é um lugar onde você pode ir para ser a melhor versão de si, com a brilhante trilha sonora que cria o clima ideal para curtir ao máximo.

