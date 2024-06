BoyWithUke lança "Can You Feel It" Primeiro singles após o artista revelar sua identidade ao público

Primeiro singles após o artista revelar sua identidade ao público Créditos: Connor Gaskey - HD “Sua grande revelação marcou uma nova encarnação do BoyWithUke – deixando de lado seu famoso ukulele e abrindo espaço para revelar letras mais pessoais e a pulsação de algo diferente em ‘Can You Feel It?’” — American Songwriter Na última sexta, o agora sem máscara cantor-compositor BoyWithUke, também conhecido como Charley Yang, lançou “Can You Feel It?” via AWAL - um passeio de rock indie e o primeiro single desde que revelou sua identidade no final do ano passado. Ouça à “Can You Feel It?” AQUI “Can You Feel It?” se aproxima com uma introdução cinematográfica de piano repleta de drama. Voyeuristicamente pessoal e sonoramente ousada, a faixa mistura rock, eletrônica e hip-hop de uma só vez, encharcada de complexidade musical, amadurecimento e dor. No videoclipe inspirado em Clube da Luta, BoyWithUke interpreta tanto o herói quanto o vilão. Lutando contra seus próprios demônios, o futuro permanece desconhecido, mas, mesmo assim, estimulante. Sobre “Can You Feel It?” BoyWithUke declara: “‘Can You Feel It?’ foi muito divertida de criar, mas uma das mais difíceis. A música fala sobre mudança e como ela pode ser uma coisa boa. Sinto que a falta de estrutura da música é o que a torna especial para mim.” Durante anos, Charley Yang abraçou a dualidade entre fama e privacidade enquanto seu projeto musical, conhecido como BoyWithUke, decolava na Internet atrás de uma máscara misteriosa que ele comprou na Amazon. Ele alcançou o impensável: criar músicas extremamente pessoais e relacionáveis sem nunca revelar seu rosto. Anonimamente, ele se aventurou muito além de sua marca registrada, o bedroom pop repleto de ukulele, experimentando sons do rock alternativo ao hip-hop em singles de sucesso, incluindo “Toxic” (mais de 872 milhões de streams no Spotify) “IDGAF” (ft. blackbear) e “Migraine”. repercutiu em um público total de mais de 16 milhões de pessoas internacionalmente, sendo que apenas um pequeno grupo de pessoas de seu círculo íntimo conhecia sua verdadeira identidade. Em outubro de 2023, BoyWithUke tomou a decisão de compartilhar uma imagem de seu rosto nas mídias sociais, juntamente com o lançamento de seu último álbum, Lucid Dreams. Com o apoio de seus fãs, BoyWithUke alcançou alturas ainda maiores com a nova música, estreando no Jimmy Kimmel mas ainda se apresentou por trás da máscara eletrônica que usava para esconder sua identidade e construir sua marca. Sem a máscara, colocando o ukulele no chão e não segurando nada dessa vez, “Can You Feel It?” revela uma nova era para BoyWithUke, abraçando o desconhecido, celebrando seu eu autêntico e quebrando as caixas metafóricas de gêneros e identidades antigas. Em “Can You Feel It?”, BoyWithUke está totalmente desmascarado, revelando uma estrela que canta versos apontados diretamente para o seu coração. Recentemente, BoyWithUke completou sua turnê “Lucid Dreams”, apresentando-se pela primeira vez sem sua máscara elétrica diante de um público, além de uma apresentação de destaque no BottleRock Festival. BoyWithUke agora está escalado para o Lollapalooza Chicago. Sobre a ForMusic: Fundada no ano de 2016 por Nando Machado e Daniel Dystyler, a ForMusic é uma agência de marketing e promoção focada em projetos de música que conecta marcas, empresas, artistas e gravadoras de todo o mundo que querem ver o seu público crescer dentro do Brasil. Desde o início, ganhou destaque por trabalhar com as principais gravadoras e selos independentes do mercado, e hoje, representa artistas de nomes como Beggars Group, Domino Records, [PIAS], Nettwerk, Big Loud, entre muitas outras. ForMusic nas redes: Website | Facebook | Instagram