Brazilian Bacon Day 2024 acontece de 9 a 11 de agosto em Ribeirão Preto "Cidade do Bacon" é a grande novidade do festival, que será no Alcans Hall tem entre os confirmados Biquini, Di Ferreiro, Raimundos...

"Cidade do Bacon" é a grande novidade do festival, que será no Alcans Hall tem entre os confirmados Biquini, Di Ferreiro, Raimundos e Nenhum de Nós

Uma união entre música, lazer e gastronomia. É com essa premissa que o Brazilian Bacon Day desembarca em Ribeirão Preto nos dias 9, 10 e 11 de agosto, no Alcans Hall (antigo Quinta Linda). Nesta edição, o já tradicional evento apresenta a “Cidade do Bacon”, e terá, pela primeira vez, três dias de duração.

De acordo com a organização do evento, são esperadas mais de 10 mil pessoas no festival, que atrai fãs de toda a região e deve movimentar cerca de R$ 2 milhões.

Cidade do Bacon

Principal novidade do festival em 2024, a “Cidade do Bacon” começa na sexta-feira (09) e vai até domingo (11). O espaço gastronômico contará com assadores renomados, com pratos que trazem o bacon e outros cortes suínos como protagonistas. Para quem busca opções vegetarianas e veganas, o festival também contará com um cardápio diversificado, garantindo que ninguém fique de fora da festa.

“O Brazilian Bacon Day já é um evento tradicional, em que o público aguarda as atrações, o local e as ativações. Para esta edição, queríamos apresentar uma novidade que tornasse a experiência ainda melhor e não temos dúvida que será um sucesso”, destaca o organizador, Giuliano Guedes.

A “Cidade do Bacon” funcionará de forma independente do festival, com estandes, atrações e um espaço a parte. “É um evento dentro do evento, onde as famílias poderão visitar de forma gratuita durante esses três dias. Além disso, o público do festival poderá desfrutar de todas as opções desta praça gastronômica”, explica Guedes.

Atrações

E por falar em atrações, o Brazilian Bacon Day traz um line-up diferenciado, com nomes consagrados do rock, metal e pop do país, além de novos nomes que têm se destacado no cenário musical brasileiro.

Prestes a completar 40 anos de história, a banda Biquini (antes Biquini Cavadão), se apresenta no palco do festival com sucessos como “Vento Ventania”, “Dani” e “Janaína”. Outro ícone do rock nacional que marcará presença no evento é a banda gaúcha Nenhum de Nós, que promete embalar o público com os hits “Astronauta de Mármore” e “Camila, Camila”.

Considerada uma das principais bandas de rock do Brasil, Raimundos também está confirmada no festival. E quem conhece o grupo sabe que pode esperar um repertório animado, com “Mulher de Fases”, “Eu Quero Ver o Oco”, “I Saw You Say” e outros sucessos. Fundador e vocalista do NX Zero, Di Ferrero vem ao Brazilian Bacon Day com músicas que marcaram época, além de canções de seu trabalho solo, “Uma Bad, Uma Farra”. Cantora de rock alternativo de São Paulo, Giovanna Moraes começou sua carreira em 2017 e subirá ao palco com letras que evidenciam o poder feminino.

Atualmente composta por Alirio Netto, Fábio Ribeiro, Hugo Mariutti, Luis Mariutti e Ricardo Confessori e considerado um dos grandes nomes do Metal brasileiro, a banda Angra é outra atração confirmada no Brazilian Bacon Day 2024. Completa a programação a Allen Key, uma das grandes promessas do Heavy Metal da atualidade.

Ingressos

Os fãs já podem garantir os ingressos do festival, que terá três modalidades: pista, open bar (individual e casal) e open bar e open food (individual e casal).

Os valores variam entre R$ 60 e R$ 700, e estão à venda pelo site https://articket.com.br/e/ 1779/brazilian-bacon-day- ribeirao-preto (com taxas de conveniência) ou na 4CM Tintas, localizada na Av. Independência, 3525.

Serviço

Brazilian Bacon Day 2024

Data: 9, 10 e 11 de agosto

Local: Alcans Hall (SP-330, s/n - KM 303)

Atrações*: Biquini, Nenhum de Nós, Raimundos, Di Ferrero, Giovanna Moraes, Angra e Allen Key

Ingressos: 4CM Tintas (Av. Independência, 3525) ou articket.com.br

Informações: @brazilianbaconday

*As atrações se apresentarão no dia 10 de agosto