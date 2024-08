Brigitte Calls Me Baby lança o novo single “Too Easy” Parte do novo álbum The Future Is Our Way Out, que chega nesta sexta, 2 de agosto Cartão de Visita|Do R7 02/08/2024 - 00h03 (Atualizado em 02/08/2024 - 00h03 ) ‌



Parte do novo álbum The Future Is Our Way Out, que chega nesta sexta, 2 de agosto - Encomende Aqui

Hoje, o quinteto Brigitte Calls Me Baby, da ATO Records, lança seu novo single, “Too Easy”. Após a performance eletrizante da banda e sua estreia na TV no programa Jimmy Kimmel Live! na semana passada, esse lançamento continua a aumentar a expectativa para o lançamento de seu álbum de estreia nesta sexta-feira, 2 de agosto, bem como sua estreia no Lollapalooza Festival em 3 de agosto e o início de sua turnê pelos EUA em 7 de setembro.

Em “Too Easy”, a banda mergulha em um momento de new-wave, construído com tons de guitarra que se arrastam e batidas sombrias e pulsantes, com a voz de Leavins assumindo uma grandeza quase operística ao questionar a confiabilidade da memória e a durabilidade do amor.

A estreia de Brigitte Calls Me Baby no festival Lollapalooza em sua cidade natal, Chicago, será o maior show da banda na cidade até o momento, depois de duas noites esgotadas no Lincoln Hall no mês passado e uma apresentação esgotada no Schubas Tavern em março. A banda foi manchete em toda a mídia de Chicago, tendo sido destaque no Chicago Tribune, Chicago Magazine e Chicago Sun-Times que escreveu que eles “…tomaram de assalto a cena local nos últimos meses, liderando o grupo de uma nova era de bandas de rock locais que estão ganhando atenção nacional.”

A banda também foi aclamada em nível nacional por veículos como NPR, FLOOD, WXPN e NME, que disseram que os “românticos de Chicago proporcionam as emoções de uma era passada”. Nas palavras do vocalista Wes Leavins, “É tudo uma questão de drama e poder, tanto na instrumentação quanto na abordagem vocal”.

Desde o lançamento de seu EP de estreia, This House Is Made of Corners, a banda fez sua estreia no programa de Kimmel, após sua estreia na TV nacional no programa Saturday Morning da CBS.

Sobre Brigitte Calls Me Baby:

Com um nome que faz referência à correspondência adolescente do vocalista Wes Leavins com a icônica atriz francesa Brigitte Bardot, esse quinteto de Chicago surgiu no início de 2023 e logo emplacou um grande sucesso com “Impressively Average”, um hino sublimemente brilhante que entrou no Top 10 da Triple A, colocando a banda em uma rápida ascensão que recentemente incluiu o embarque em uma turnê esgotada pelos Estados Unidos. Agora, com seu LP de estreia, The Future Is Our Way Out, Brigitte Calls Me Baby compartilha um trabalho que abrange gêneros e épocas de forma artística, fundindo o romantismo luxuoso do pop de meados do século com a energia frenética e a intensidade espinhosa do indie-rock do início do milênio. Centrado na voz hipnótica de Leavins, o resultado é uma rara convergência de sofisticação, estilo e sinceridade descarada.

O caminho incomum da banda começou quando o vocalista e compositor Wes Leavins se mudou do Texas para Chicago depois do ensino médio. Depois de chegar a Chicago, ele juntou forças com o baixista Devin Wessels, o baterista Jeremy Benshish e os guitarristas Trevor Lynch e Jack Fluegel; e o grupo começou a se apresentar localmente quando a Graceland ligou. Leavins foi contratado para gravar músicas para Elvis, o filme de 2022 de Baz Luhrmann. Durante as filmagens, ele conheceu o produtor vencedor do Grammy Dave Cobb (Jason Isbell, Brandi Carlile), e os dois se deram bem.

