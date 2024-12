Bruno & Barretto convidam Luan Pereira para a nova faixa “Sistema Sertanejo” A faixa chegaram às plataformas digitais via ONErpm Cartão de Visita|Do R7 06/12/2024 - 15h08 (Atualizado em 06/12/2024 - 15h08 ) twitter

Nesta quinta-feira (5), a dupla sertaneja Bruno & Barretto se une ao cantor e compositor Luan Pereira para o lançamento do single “Sistema Sertanejo”. A faixa celebra o encontro de vozes graves exaltando o amor e a devoção ao universo sertanejo e ao agro. “Sistema Sertanejo” está disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm.

“Bruno & Barretto são os caras que mais me ajudaram no começo de carreira. Eu os chamei para participar do meu primeiro DVD, e eles não mediram esforços para estar lá comigo. E a vida é assim! Eles me ajudaram demais já. Agora, chegaram em mim e falaram: ‘Vamos renovar aquele nosso feat.?’ Eu falei: ‘Véi, vocês não precisam nem pedir, eu é que peço pra vocês! Vamos fazer a pancada acontecer!’”, conta Luan Pereira.

O primeiro dueto entre eles aconteceu em 2022, quando Luan convidou os paranaenses para a faixa “No Meio do Rolo”. Desta vez, “Sistema Sertanejo” foi gravada em um rancho em Arapongas (PR). Em um dia de sol típico do sertanejo, durante uma competição de laço em dupla, Bruno & Barretto e Luan Pereira interpretaram a canção composta por Naquiles e Diogo Kleiton, com produção de Marcus Gustavo.

“Essa moda merecia muito, e quisemos retratar, com o máximo de precisão, o nosso universo. Somos sertanejos de alma e coração e, ao longo de quase 10 anos de carreira, exaltamos a força do agro e tudo o que compõe esse mundo do qual viemos e continuamos a reverenciar”, explica Barretto.

“‘Sistema Sertanejo’ é a nossa cara! Desde o primeiro momento que ouvimos a faixa, decidimos gravá-la com o Luan, que, de forma muito carinhosa e incisiva, honra esse universo sertanejo que tanto defendemos”, completa Bruno.

“Eles escolheram uma música maravilhosa, e pode ter certeza de que a gente vai resgatar um estilo que há muito tempo não vinha à tona, que é o vanerãozão do Paraná. Pode acreditar que será uma pancada, que ninguém está esperando”, define Luan Pereira.

Bruno & Barretto possuem uma das trajetórias mais genuínas da história sertaneja. Bruno, natural de Sertanópolis, uma cidade com pouco mais de 15 mil habitantes no interior do Paraná, dividia o tempo entre os estudos e o trabalho na roça. Barretto, de Alvorada do Sul, também no Paraná, atuava como classificador de grãos. Essa origem simples reflete a autenticidade que a dupla carrega em sua música.

A ostentação característica do agro — caminhonetes, cavalos, botas, cintos e chapéus — é retratada com riqueza de detalhes nas cenas dirigidas por Jacques Jr. para “Sistema Sertanejo”. O videoclipe também inclui momentos típicos de um rancho, como churrasco, cerveja e o tradicional tereré. O encerramento, com o piseiro que sempre anima as competições, é marcado pela energia contagiante de “Sistema Sertanejo”, interpretada por Bruno & Barretto e Luan Pereira.

Sobre Bruno e Barretto: Sucesso absoluto já na estreia da carreira, em abril de 2015, com o hit “Farra Pinga e Foguete”, a dupla paranaense já emplacou cinco músicas em primeiro lugar em pouco mais de dois anos de carreira. “Eu Quero É Rolo”, “40 Graus de Amor”, “Lá Se Foi o Boi com A Corda” e a recente “Cópia Mal Feita” já colocaram a dupla no topo das paradas musicais nacionais. Entre tantos recordes – como ser por um ano e meio o artista independente mais tocado no Brasil – a dupla é a única a emplacar por dois anos consecutivos (2015/2016) a mesma música entre as dez mais tocadas no país no ranking anual da Crowley. Feito conquistado com “Farra, Pinga e Foguete”.

