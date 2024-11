Bruno Diegues lança primeiro audiovisual solo, “Mais Uma Noite”, e conquista mais de 500 mil streams O cantor Bruno Diegues, conhecido por sua trajetória marcante no pagode, celebra o lançamento de seu primeiro trabalho solo Cartão de Visita|Do R7 08/11/2024 - 17h29 (Atualizado em 08/11/2024 - 17h29 ) twitter

O cantor Bruno Diegues, conhecido por sua trajetória marcante no pagode, celebra o lançamento de seu primeiro trabalho solo: o audiovisual intitulado “Mais Uma Noite”. Dirigido artisticamente por Bruno Cardoso, vocalista do Sorriso Maroto e empresário da Rooftop, o projeto traz uma coletânea de 25 faixas, das quais 13 são inéditas, e promete resgatar a essência do pagode em interpretações emocionantes e parcerias de peso.

O primeiro volume do álbum foi lançado no dia 31 de outubro e, em apenas uma semana, já ultrapassou 500 mil streams, confirmando o sucesso de Bruno em sua nova fase. Ouça aqui! Com uma estratégia de lançamentos semanais, o cantor apresenta o videoclipe de uma faixa nova toda sexta-feira. No dia 08 de novembro, o público poderá conferir o audiovisual da colaboração com Dilsinho em “Bem-Vinda/ Eu, Você e Mais Ninguém”, seguida pela parceria com Thiaguinho em “Para Tudo/ A Amizade É Tudo”, marcado para o dia 15 de novembro.

A faixa foco do projeto, “É Louca a Volta Que O Mundo Dá”, é uma das canções inéditas que promete cativar os fãs. Além dela, o primeiro volume traz as músicas “Mais Uma Noite” e “Cinderela Gangsta”, totalizando cinco faixas.

“Esse projeto é a realização de um sonho e um novo começo na minha carreira. Cada faixa carrega muito do que eu vivenciei esse anos e do que eu quero compartilhar com o público. Poder contar com a participação de amigos talentosos como Dilsinho, Thiaguinho, Ferrugem e Menos É Mais é uma honra. Estou muito feliz com a recepção até agora e ansioso para celebrar tudo isso junto aos fãs no lançamento no Rio. Vai ser especial!”, comemora Bruno Diegues.

‌



Para celebrar esse lançamento, Bruno realizará uma festa no Rio de Janeiro no dia 01 de dezembro. Mais informações serão divulgadas em breve nas redes sociais do artista. Acompanhe todas as novidades pelo perfil oficial: @brunodiegues .

Bruno Diegues – Canais Oficiais

YouTube / Spotify / Deezer