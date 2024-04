Bruno Martini conta detalhes de como foi trabalhar com Jennifer Lopez “Can't Get Enough (Bruno Martini Remix)" foi incluído na versão deluxe oficial do nono álbum de Lopez, “This Is Me… Now”, já disponível...

“Can't Get Enough (Bruno Martini Remix)" foi incluído na versão deluxe oficial do nono álbum de Lopez, “This Is Me… Now”, já disponível em todas as plataformas digitais

Ouça o single "Can't Get Enough (Bruno Martini Dance Remix)"

A parceria entre o músico, compositor, produtor e DJ brasileiro Bruno Martini e a cantora, compositora, atriz, modelo, dançarina, produtora, estilista, coreógrafa e empresária norte-americana Jennifer Lopez, está provando ser uma fusão vibrante e inovadora que está agitando a música eletrônica internacionalmente.

Jennifer Lopez convidou Bruno Martini para remixar sua mais recente faixa, "Can't Get Enough", o primeiro single de seu álbum mais recente, "This Is Me... Now". O remix de Bruno Martini acrescentou uma nova camada de energia e vibração à música, o que chamou a atenção de Lopez imediatamente. Em suas próprias palavras, Bruno Martini compartilhou sua empolgação, afirmando: "Ainda estou radiante com este remix. Eu e meu empresário fomos contatados pela gravadora e pelo empresário da Jennifer Lopez (Benny Medina) há cerca de dois meses pedindo um remix eletrônico para a música, e eu logo comecei a trabalhar nele. Depois eu fiquei sabendo que ela tinha recebido outros remixes e tinha reprovado todos, o meu foi o único que ela realmente gostou e que já queria lançar logo. Acabou que a versão da música com participação da Latto saiu primeiro, mas o meu remix saiu duas semanas depois, um pouco antes do álbum completo chegar nos apps de música. Para minha surpresa, ele também foi incluído na versão deluxe do 'This is Me... Now', o que me deixou mais feliz ainda!"

A inclusão do remix de Bruno Martini na edição Deluxe do álbum de Jennifer Lopez destaca não apenas o talento singular de Martini, mas também a crescente influência da música eletrônica brasileira no cenário global. Em suas próprias palavras, Martini expressou gratidão e humildade, afirmando: "Me sinto muito privilegiado por fazer o que faço e por ter a chance de trabalhar com tantos artistas e produtores maravilhosos. E é o que eu já falei recentemente... Este tipo de oportunidade é um reconhecimento não apenas ao trabalho que eu e meu time viemos fazendo nos últimos anos, mas à música eletrônica brasileira como um todo, que só ganha cada vez mais prestígio mundial".

"Can't Get Enough" serve como o primeiro single do nono álbum de Jennifer Lopez, “This Is Me… Now”, lançado em 16 de fevereiro. Este álbum marca um retorno significativo para Lopez, sendo seu primeiro projeto de estúdio desde “A.K.A.”, de 2014, e uma homenagem ao seu álbum anterior “This Is Me… Then”, que celebrou seu 20º aniversário em novembro do ano passado.

Além de seu trabalho com Jennifer Lopez, Bruno Martini tem uma história impressionante de colaborações e produções de sucesso. Desde seu hit global "Hear Me Now", lançado em 2016 em parceria com Alok e Zeeba, Martini já trabalhou com importantes nomes da música como Timbaland, Lady Gaga, Katy Perry, Fatboy Slim, Alan Walker, Jason Derulo e muitos outros, sempre moldando o cenário da música eletrônica com sua criatividade e paixão. Seu retorno ao seu amor pela house music desde 2022 tem sido marcado por uma série de colaborações e lançamentos marcantes.

Bruno Martini é verdadeiramente um embaixador da música eletrônica brasileira, e sua parceria com Jennifer Lopez é apenas mais um exemplo de como os artistas brasileiros estão deixando uma marca indelével no cenário musical global.

Bio Bruno Martini

Bruno Martini continua consolidando sua posição como um dos talentos mais inovadores do cenário da música eletrônica brasileira. Ultrapassando a marca de mais de 1,8 bilhão de streams no Spotify, Bruno faz parte de um clube exclusivo de artistas latino-americanos que impactaram as paradas globais de forma consistente.

Bruno disparou para o cenário mundial em 2016 com o grande sucesso “Hear me Now”, – parceria com Alok e Zeeba, (com mais de 734 milhões de streams no Spotify). Sucessos e colaborações subsequentes com artistas lendários como Timbaland (em “Road”), Sunnery James e Ryan Marciano e remixes para artistas como Zedd, Alan Walker, Jason Derulo, Lady Gaga e Katy Perry - estabeleceram Bruno globalmente como um produtor e artista único.

Além do grande sucesso de sua carreira de produtor musical, Bruno construiu uma sólida reputação como DJ em turnês internacionais. Tendo se apresentado nos maiores eventos do mundo, do EDC Vegas ao Tomorrowland Belgium e Hi in Ibiza, Bruno representou com orgulho a nova geração de talentos brasileiros em ascensão.

Desde 2022, Bruno voltou ao seu verdadeiro amor pela house music, lançando uma série de sucessos club, incluindo ‘Summerthing’ com Dragonette e seus colegas brasileiros Cat Dealers; ‘Closure’ com Sunnery James e Ryan Marciano e até o sensacional hino inspirado no reggae ‘If You Don’t Know My Name’ com ninguém menos que os lendários Julian Marley e Andrew Tosh.

Com outro álbum em andamento e uma turnê global, fique atento aos próximos lançamentos musicais e house sets lendários de Bruno Martini em breve em um clube perto de você.

