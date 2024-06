Bruno Martini e Carlinhos Brown lançam remix da icônica faixa "A Namorada"

Alto contraste

Bruno Martini e Carlinhos Brown transformam hit dos anos 90 em hino eletrônico

Ouça “A Namorada" em todas as plataformas digitais

No dia 28 de junho, o renomado DJ e produtor musical Bruno Martini lança um remix da icônica faixa "A Namorada" em parceria com o conceituado cantor, compositor, produtor musical e multi-instrumentista Carlinhos Brown, em todos os apps de música. Esta nova versão é uma regravação completa, incluindo os vocais, do primeiro sucesso solo de Carlinhos Brown após sua saída da Timbalada, originalmente lançado em 1996 no álbum "Alfagamabetizado". A faixa chega acompanhada de um videoclipe, que também será lançado nesta sexta, dia 28.

O álbum "Alfagamabetizado", produzido por Arto Lindsay e pelo músico francês Wally Badarou, marcou não apenas a carreira de Carlinhos Brown, mas também a história da axé music e da música brasileira. "A Namorada" continua sendo um dos maiores hits do artista até hoje, teve seu clipe amplamente veiculado na MTV Brasil e foi indicado a diversos prêmios.

Bruno Martini, entusiasmado com a colaboração, comenta: "Estou muito feliz com a oportunidade de trabalhar com o Carlinhos Brown, um ícone da música brasileira, ainda mais por fazer uma versão dessa música tão icônica como 'A Namorada'. Nos encontramos em São Paulo, gravamos a versão juntos no estúdio, foi super legal, super divertido, a versão é um pouco mais pra pista, um pouco mais dançante. Estou muito, muito feliz com esse lançamento, o Carlinhos virou um super amigo e com certeza virão novos frutos dessa parceria."

Carlinhos Brown também expressa sua satisfação com o projeto: "Fui surpreendido pelo interesse desse competente produtor de música eletrônica para mixar duas canções do 'Alfagamabetizado', este álbum que me lançou como artista solo e que no próximo ano fará 3 décadas. E a escolha dele com ‘A Namorada’ torna denso e reativa o poder de ouvir essa poesia. Além de refrescar, o remix também traz para a pista. Inclusive, 'A Namorada' mantém o mesmo beat, o Bruno só me pediu que fizesse vozes atuais e também que tocasse alguns instrumentos de percussão, e isso foi determinante para o êxito dessa gravação. Estou muito feliz com o resultado."

O remix de "A Namorada" é lançado sob o selo Nas Nuvens e Beeside Records. A Beeside Records é uma adição recente e inovadora à indústria da música eletrônica brasileira, focada em House Music, Afro House, Techno e Tech House. Fundada por especialistas renomados na indústria musical, incluindo Bruno Martini, Edo Van Duijn e Rick Bonadio, a Beeside Records tem como missão descobrir e promover novos talentos tanto no Brasil quanto internacionalmente.

O lançamento da faixa "A Namorada (Remix)" não só celebra uma colaboração especial entre dois grandes nomes da música brasileira, mas também promete trazer uma nova energia para as pistas de dança, ao mesmo tempo em que homenageia um clássico que marcou época.

CONFIRA A LETRA DE "A NAMORADA"

Escrita por Carlinhos Brown

Ei, bicho

O broto do seu lado

Já teve um namorado

E teme um compromisso

Gavião

Há sempre um do seu lado

Se diz gato malhado

Mas não é nada disso

A namorada

Tem namorada

A namorada

Tem namorada

Tem irmão

Grudado em sua cola

Na porta da escola

Mas não tem chance, não

Pai-juiz

A leva pro cinema

Com mais cinco morenas

O que mais sempre quis

A namorada

Tem namorada

A namorada

Tem namorada

Tem irmão

Grudado em sua cola

Na porta da escola

Mas não tem chance, não

Pai-juiz

A leva pro cinema

Com mais cinco morenas

O que mais sempre quis

A namorada

Tem namorada

A namorada

Tem namorada

A namorada