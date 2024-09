Bruno Martini explora veia multi-instrumentista em versão acústica de seu sucesso "Beautiful" Além disso, a faixa ganhou recentemente um remix da DJ Romy Janssen, que trouxe uma nova dimensão para "Beautiful" com sua abordagem... Cartão de Visita|Do R7 04/09/2024 - 14h21 (Atualizado em 04/09/2024 - 14h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Além disso, a faixa ganhou recentemente um remix da DJ Romy Janssen, que trouxe uma nova dimensão para "Beautiful" com sua abordagem única, combinando house e afro house

Ouça “Beautiful (Unplugged)" em todas as plataformas digitais

Assista ao clipe

O DJ e produtor musical Bruno Martini lança nesta sexta-feira, 30 de agosto, a aguardada versão acústica de sua faixa "Beautiful", agora intitulada "Beautiful (Unplugged)", disponível em todos os aplicativos de música pela Beeside Records. Para tornar o lançamento ainda mais especial, a faixa chega acompanhada de um videoclipe ao vivo, onde Bruno Martini, juntamente com sua banda, apresenta a música em um formato intimista, destacando ainda mais seu talento como multi-instrumentista, tocando guitarra e teclado.

‌



A faixa original "Beautiful", interpretada pela cantora Mayra, celebra a longeva parceria entre os dois artistas, que trabalharam juntos desde a época da série "College 11", da Disney, nos anos 2010. A música combina uma carga emocional profunda com a energia pulsante característica da produção de Bruno Martini, mesclando elementos do folk com melodias progressivas e uma base de violão que remete a alguns de seus lançamentos anteriores.

"'Beautiful' é uma faixa que me toca de maneira especial. Ela não só carrega uma emoção intensa, mas também reflete minha busca por mesclar diferentes estilos musicais que me inspiram desde o início da minha carreira," comenta Bruno Martini. "A versão unplugged permite que essa emoção seja sentida de forma ainda mais pura, com os instrumentos acústicos e a performance ao vivo no videoclipe criando uma conexão mais direta e pessoal com o público."

‌



Além disso, a faixa ganhou recentemente um remix da DJ Romy Janssen, que trouxe uma nova dimensão para "Beautiful" com sua abordagem única, combinando house e afro house.

Bruno Martini, que acumula mais de 1,8 bilhão de streams no Spotify, continua a ser uma força inovadora na música eletrônica brasileira. Este ano, ele fundou a Beeside Records, um selo focado em House, Afro House, Techno e Tech House, em parceria com o produtor e CEO da Midas Music, Rick Bonadio, e o empresário holandês Edo Van Duijn. "A Beeside Records surgiu da vontade de dar voz a artistas brasileiros no cenário global da música eletrônica," explica Bruno. "Temos um compromisso com a qualidade e a inovação, e é muito gratificante ver a música brasileira ganhando espaço no mundo todo."

‌



Sobre o lançamento de "Beautiful (Unplugged)", Bruno reflete: "Estou muito empolgado com essa nova versão. Ela permite que os ouvintes se conectem de uma maneira diferente com a música, talvez até mais profunda. Meu objetivo sempre foi tocar as pessoas, e espero que essa versão consiga fazer isso."

Com "Beautiful (Unplugged)" e a continuidade dos projetos sob a Beeside Records, Bruno Martini reafirma seu compromisso com a inovação, mostrando que sua arte continua a transcender gêneros e fronteiras, enquanto eleva a música eletrônica brasileira a novos patamares.

CONFIRA A LETRA DE "BEAUTIFUL"

Escrita por Bruno Martini e Mayra

I don’t wanna run again

rewind the story

Tokyo at three am

is lonely

driving down the highway

at midnight

looking for the lost ones

looking for neon lights

the taste of whiskey

with the scent of cigarettes

your lips kiss

the valley between my breasts

let’s pretend tonight is our last night

say you love me even if it’s a lie

and oh

i've been chasing sunsets lately

it’s beautiful

it’s beautiful

live before the world erases me

erases me

let me be your everything,

your tragic story

tokyo at three am

before me

driving down the highway

with blurred eyes

looking for the answer