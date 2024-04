Bruno Martini leva a emoção das pistas para "Vamos", a nova trilha sonora da Fórmula E

Alto contraste

O músico, compositor, produtor e DJ brasileiro, Bruno Martini, traz uma nova energia para as pistas de corrida da Fórmula E com sua última criação musical, "Vamos". Com uma carreira marcada por inovação e criatividade, Martini é o nome por trás dessa emocionante trilha sonora que promete elevar a experiência da Fórmula E para novos patamares. A faixa já está disponível em todas as plataformas digitais.

A Fórmula E, um evento global com carros completamente elétricos que abraça os valores fundamentais de energia, meio ambiente e entretenimento, encontra em "Vamos" a trilha sonora perfeita para seus circuitos urbanos. Desde 2014, a Fórmula E une engenharia, tecnologia, esportes, ciência e design, com montadoras de renome como Jaguar, Porsche e McLaren competindo em um palco internacional.

O Grande Prêmio ABB FIA Formula E World Championship em São Paulo está marcado para acontecer em 16 de março. Este evento emocionante verá os carros da Fórmula E rasgarem pelas ruas de São Paulo, incluindo o icônico Sambódromo do Anhembi, atingindo velocidades vertiginosas de até 320 km/h. Além das corridas, o evento contará com a Sunset Party, uma after party acessível a todos os setores, onde Bruno irá se apresentar e, é claro, incluirá "Vamos" em seu set. Além da pura emoção do evento, a competição também visa contribuir para uma causa nobre, com parte dos lucros dos ingressos solidários sendo doados para a ONG Casa do Zezinho, que proporciona oportunidades de desenvolvimento para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social.

Ao descrever o processo por trás de "Vamos", Bruno Martini compartilha: "A música chegou para mim como uma ideia inicial sobre o que a Fórmula E gostaria que fosse. Quando escutei, regravei alguns instrumentos e melodias que achei importante manter, e comecei então a produzir. A música já veio com o nome de 'Vamos'. Perguntei o porquê desse nome, eles me disseram que queriam algo em português, pois a próxima corrida seria em São Paulo, algo fácil mas impactante e que significasse o 'tema da vitória'."

Martini também aborda a mensagem por trás da música, destacando sua intenção de criar algo poderoso e emocionante, inspirado na icônica tradição brasileira de celebrar a vitória. "Queria que fosse algo impactante, forte e que tivesse uma linha melódica forte. Quando falamos de 'tema da vitória' no Brasil, não dá para não falar da música do Senna. Eu quis trazer um pouco da nostalgia ali de ter algo super melódico e emocionante, mas com a empolgação de ser campeão."

"Vamos" não é apenas uma trilha sonora institucional, mas uma composição que Martini espera que possa ecoar em shows e eventos, trazendo a mesma emoção e empolgação que permeiam as pistas da Fórmula E.

Tecnicamente, "Vamos" é uma jornada sonora que cresce em intensidade, com elementos cuidadosamente construídos que evocam a emoção e a adrenalina das corridas. Desde o início com o barulho dos carros elétricos até o clímax melódico, a música promete transportar os ouvintes para o coração da competição.

Sobre o presente e futuro, Martini compartilha algumas novidades empolgantes: "Recentemente, tiive a oportunidade de remixar um clássico, 'eat, sleep, rave, repeat', do lendário Fatboy Slim, e em seguida recebi um pedido para remixar o single novo do álbum da Jennifer Lopez, 'Can't Get Enough', que acabou sendo incluído em seu último álbum! Agora, para selar esse começo de ano incrível, tenho a oportunidade de trabalhar com a marca super sustentável e tecnológica que é a Fórmula E, um match perfeito com a música eletrônica."

"Vamos" está disponível em todas as plataformas de streaming, pronta para acompanhar os fãs da Fórmula E em sua jornada pelas ruas de São Paulo e também do mundo!

Para mais informações sobre a Fórmula E e o Grande Prêmio ABB FIA Formula E World Championship em São Paulo, visite https://formulae.eleventickets.com/

Fique por dentro de todas as novidades da Fórmula E e do E-Prix de São Paulo! Siga as redes sociais: Instagram: @saopauloeprixofficial / #ABBFormulaE #SaoPauloEprix

Bio Bruno Martini

Bruno Martini continua consolidando sua posição como um dos talentos mais inovadores do cenário da música eletrônica brasileira. Ultrapassando a marca de mais de 1,8 bilhão de streams no Spotify, Bruno faz parte de um clube exclusivo de artistas latino-americanos que impactaram as paradas globais de forma consistente.

Bruno disparou para o cenário mundial em 2016 com o grande sucesso “Hear me Now”, – parceria com Alok e Zeeba, (com mais de 742 milhões de streams no Spotify). Sucessos e colaborações subsequentes com artistas lendários como Timbaland (em “Road”), Sunnery James e Ryan Marciano e remixes para artistas como Zedd, Fatboy Slim, Jennifer Lopez, Alan Walker, Jason Derulo, Lady Gaga e Katy Perry - estabeleceram Bruno globalmente como um produtor e artista único.

Além do grande sucesso de sua carreira de produtor musical, Bruno construiu uma sólida reputação como DJ em turnês internacionais. Tendo se apresentado nos maiores eventos do mundo, do EDC Vegas ao Tomorrowland Belgium e Hi in Ibiza, Bruno representou com orgulho a nova geração de talentos brasileiros em ascensão.

Desde 2022, Bruno voltou ao seu verdadeiro amor pela house music, lançando uma série de sucessos club, incluindo ‘Summerthing’ com Dragonette e seus colegas brasileiros Cat Dealers; ‘Closure’ com Sunnery James e Ryan Marciano e até o sensacional hino inspirado no reggae ‘If You Don’t Know My Name’ com ninguém menos que os lendários Julian Marley e Andrew Tosh.

Com outro álbum em andamento e uma turnê global, fique atento aos próximos lançamentos musicais e house sets lendários de Bruno Martini em breve em um clube perto de você.

