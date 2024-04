Bullet Bane usa o amor como norte em "SEM DIREÇÃO"

Alto contraste

Canção chega acompanhada de videoclipe e segue a nova fase da carreira do quinteto paulistano

Créditos: Bianca Souza

Ouça: https://umg.headmedia.com.br/semdirecao

A banda Bullet Bane anuncia o lançamento do single "SEM DIREÇÃO", que já está disponível em todas as plataformas digitais. A música é uma composição da banda, em parceria com Fred Roman, e fala sobre a importância do amor como guia nos momentos mais sombrios da vida.

A faixa foi produzida pela própria banda e conta com um videoclipe dirigido por Bianca Souza, que já dirigiu clipes para artistas como DAY LIMNS e Fresno. O vídeo representa a sensação de estar perdido e sem rumo, mas ao mesmo tempo encontrar força e segurança no amor de outra pessoa.

"SEM DIREÇÃO" é uma canção sobre a importância de ter alguém ao seu lado nos momentos difíceis da vida. A letra fala sobre como o amor pode ser um guia e uma fonte de força quando tudo parece estar contra você.

Arthur Mutanen, vocalista da banda, comenta: "As duas primeiras músicas que a gente lançou do disco são mais sombrias e, por mais que a SEM DIREÇÃO de primeira também passe essa sensação, eu vejo ela como uma letra libertadora, uma carta de amor, de amor próprio e ao outro, uma música positiva."

ART.FICIAL

O novo álbum do Bullet Bane, "ART.FICIAL", será lançado no primeiro semestre de 2024 e contará com 14 faixas e 5 videoclipes. O disco representa uma nova fase na carreira da banda, que está apostando em uma nova roupagem ao rock nacional, ao mesmo tempo mantendo a essência de uma música pesada.

A primeira música de trabalho do álbum, "Elevador", foi lançada em dezembro de 2023 e conta com um clipe dirigido pelo vocalista da banda e criado a partir de inteligência artificial. A faixa é uma analogia sobre a inconstância da vida e dos sentimentos. "NO FUNDO ME IMPORTO", segunda faixa do álbum, chegou às plataformas em janeiro de 2024.

Além do lançamento do álbum, o Bullet Bane também tem planos de realizar uma turnê nacional para divulgar o novo trabalho. A turnê deve começar no segundo semestre de 2024.

Sobre o Bullet Bane

Bullet Bane é uma banda de rock alternativo formada por Arthur Mutanen (vocal), Danilo Souza (guitarra), Fernando Uehara (guitarra), Rafael Goldin (baixo) e Renan Garcia (bateria). Enquanto se prepara para lançar seu sexto álbum de estúdio, “ART.FICIAL”, o grupo vem movimentando e impactando o cenário nacional com a perfeita combinação entre música e experiências visuais.

Em sua trajetória, o grupo já coleciona mais de 10 trabalhos autorais lançados, entre álbuns, EPs e splits, além de registros ao vivo.

A banda, que já realizou diversas turnês passando por quase todos os estados brasileiros, se apresentou, em 2019, no maior festival musical do planeta, o Rock In Rio, como atração do Palco Supernova.

Ficha técnica:

Diretora de arte: Bianca Souza Direção de fotografia: Felipe Hervoso Beleza: Priscila Cabral Makeup Câmera: Débora Caroline de Camargo e Felipe Hervoso Assistente de arte: Tiago Vicio Assistência técnica: Igor Ferreira Macedo Artes: Tucca Design Produção executiva: Anahí Silveira Composição: Arthur Mutanen, Fernando Uehara, Danilo de Souza, Rafael Ferreira, Renan Garcia e Fred Roman Produção Musical: Bullet Bane Edição Digital: Estúdio TOTH, Cauê Gifalli Mixagem: Marcelinho Ferraz nos estúdios Head Media Master: Marcelinho Ferraz nos estúdios Head Media

Músicos:

Arthur Mutanen - Vocal Danilo de Souza - Guitarra Fernando Uehara - Guitarra Rafael Goldin - Baixo Renan Garcia - Bateria