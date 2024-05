Bungee Jump, roda-gigante, tirolesa, tobogã e pista de skate estão entre experiências para curtir

Alto contraste

A+

A-

Festival, que acontece no dia 08 de junho em Ribeirão Preto, propõe diversas atrações imersivas que vão além da música

(RafaelCautellaFotografia)

Os shows ininterruptos que somam mais de 14 horas de maratona musical são os protagonistas. Mas o João Rock – icônico festival que acontece pelo 21º ano em Ribeirão Preto – vai além para o seu público. O entretenimento “aventureiro” e imersivo toma conta dos 200 mil metros quadrados do Parque Permanente de Exposições, onde ocorre o evento que acontece no próximo 8 de junho.

Entre os destaques está o Bungee Jump Unfiltered, trazido pela Eisenbahn - marca premium do Grupo HEINEKEN -, patrocinadora master do festival. Para eternizar a memória radical, os saltos serão filmados em câmera lenta e ficam disponíveis via QR Code, permitindo que o público reviva cada segundo da experiência. Para participar da aventura é necessário pegar uma fila virtual.

Com 22 metros de altura, a roda-gigante que, mais uma vez, marca presença no evento, assinada pelo Banco do Brasil, garante os melhores clicks durante o festival e uma visão emocionante. Com participação gratuita, o agendamento deve ser feito na hora.

Publicidade

Uma das novidades deste ano é o tobogã que culmina em uma divertida piscina de bolinhas pro público resgatar a alegria da infância, com dose máxima de emoção. O brinquedo é parte das ações da Crokíssimo, marca amendoim da Santa Helena Alimentos. A marca ainda terá outras ações de interação com o público como o “AeroDrum”, um jogo que utiliza tecnologia de rastreamento para simular uma experiência de bateria sem a necessidade de instrumentos físico e uma “Câmara de Berro” - espaço acústico com medidor de decibéis - em que as pessoas boas de gogó poderão soltar a voz e descobrir quem tem o poder do “Berro Supremo”.

Para quem curte música com adrenalina, a Mike’s apresenta no festival uma gigante tirolesa de 120 metros de extensão e 18 metros de altura. O brinquedo, permitirá que os participantes sobrevoem toda a estrutura do evento. Para participar da ativação os interessados devem fazer seu cadastro antecipado pelo site oficial do João Rock.

Publicidade

Adrenalina na pista

A união da música com o skate no João Rock é uma tradição e será palco, mais uma vez, de apresentações de grandes skatistas, entre eles, o hexacampeão mundial Sandro Dias. As manobras ocorrem na área de ativação do Banco do Brasil, em uma das maiores pistas da América Latina, a rampa Half Pipe do próprio skatista, de 4,20 metros de altura e 15 metros de comprimento, garantindo uma das fontes de adrenalina no festival.

Publicidade

“A expectativa é grande para mais uma participação no João Rock, já me sinto parte desta família. Todos os anos preparamos uma apresentação especial e divertida para o público do festival, que se tornou também ponto de encontro dos fãs de esporte radical”, comenta Sandro Dias.

Nos palcos

Já nos palcos o evento receberá mais de 30 shows. Confira a programação:

Palco João Rock: Emicida e Pitty / Marcelo D2, Djonga e Um Punhado de Bamba, além de Paralamas do Sucesso, Samuel Rosa, CPM22, Marina Sena, Armandinho, Thiago Castanho, Marcão Britto – CBJR e Detonautas.

‍ ‎‍‏

Palco Brasil (atrações são 100% inéditas): Lulu Santos, Ney Matogrosso, Djavan, 14 Bis e Novos Baianos com Pepeu, Baby do Brasil e Paulinho.

Palco Aquarela: Duda Beat, Marina Lima, Maria Gadú, Negra Li e Tássia Reis. Todas também pela primeira vez no Festival João Rock.

Palco Fortalecendo a Cena: Ebony, Ryu The Runner, Wiu, Teto e Veigh.