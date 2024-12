CAIO fala sobre feedback do recente single “Nos Meus Olhos de Agora” O cantor fala sobre sobre o desapego e a transformação do sentimento em seu segundo single da carreira Cartão de Visita|Do R7 04/12/2024 - 15h48 (Atualizado em 04/12/2024 - 15h48 ) twitter

O artista CAIO lançou recentemente seu novo single de trabalho “Nos Meus Olhos de Agora”, que já está disponível em todas as plataformas de música. Chegando de forma introspectiva, a canção que fala sobre sobre o desapego e a transformação do amor, vem conquistando o coração do público e o cantor comemora um feedback positivo.

Distribuído pela SoundOn, a canção sucede “Sonhando com Você”, um pop-rock que abordava tesão secreto e agora traz nuances sonoras do violino ao violão, onde o artista traduz as emoções de um vínculo em transformação. A faixa carrega uma potência emocional de uma produção assinada por Bruno Arosteguy e uma capa produzida por Nicolli Visconti.

"Nos Meus Olhos de Agora" foi composta pelo cantor em um momento de confusão emocional, onde coexistiam sentimentos conflitantes de raiva, carinho e autossuficiência. Somente com o tempo, a música revelou seu verdadeiro sentido: o amor de deixar ir. “Esse single vem de um lugar muito íntimo. Ele fala sobre amor, independência, tempo e de como essas características transpassam e se alternam dentro de uma relação”, reflete.

Este segundo single em carreira solo vem surpreendendo quanto ao feedback do público. De acordo com o artista, nas redes sociais ele vem recebendo muitos comentários positivos em relação à canção. “É muito gostoso ver as pessoas interagindo, me mandando mensagem elogiando a música, que gostaram. Essa conexão logo no início é muito legal e me motiva a continuar criando mais coisas”, conta CAIO.

Após o novo trabalho, ele afirma estar ansioso para os próximos passos da carreira: “Quero sempre mostrar novas facetas do CAIO, navegar entre sonoridades e mostrar para o público o que posso fazer com a minha voz e pensar nisso me deixa muito animado. É sempre um processo gostoso desenvolver sonoridades e músicas”

Caio Silva, nome artístico CAIO, é um jovem artista de São Paulo, com influências marcantes do pop e pop-rock. Estudante de Canto na ETEC de Artes e com experiências em grupos de teatro musical, agora seguindo sua carreira artística como cantor, traz autenticidade e profundidade para sua trajetória como artista independente.