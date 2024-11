Caldas Country Festival 2024 traz palco do tamanho de 10 telas de cinema e outras inovações Festival que acontece na próxima semana em Goiás promete uma experiência visual inesquecível Cartão de Visita|Do R7 11/11/2024 - 18h29 (Atualizado em 11/11/2024 - 18h29 ) twitter

O Caldas Country Festival 2024, que acontece na próxima semana, está pronto para oferecer uma experiência única para os fãs do sertanejo. Em sua 17ª edição, o evento proporciona ao público estimado de mais de 25 mil pessoas por dia uma estrutura de palco de última geração. Com mais de mil metros quadrados de telas de LED e conteúdos inovadores, equivalente a 10 telas de cinema, o palco deste ano se destaca pela grandiosidade.

A montagem do palco começou 30 dias antes do evento, com uma equipe dedicada a cada detalhe da estrutura. São mais de 7 quilômetros de estrutura, 15 mil parafusos e 750 pontos de iluminação que garantem a segurança, a durabilidade e a qualidade do evento, considerado um dos maiores festivais sertanejos do Brasil, organizado pela Diverti e EXP.

A tecnologia será o ponto alto desta edição, com o palco totalmente voltado para proporcionar uma experiência visual inovadora. Os conteúdos exibidos nas telas de LED foram desenvolvidos para criar uma atmosfera imersiva, que une elementos cenográficos e tecnológicos. Além das imensas telas, a iluminação também ganha destaque na estrutura do palco, com mais de 750 pontos de luz estrategicamente posicionados para dar vida às apresentações.

A estrutura complexa, com mais de 7 quilômetros de equipamentos e componentes, reflete o propósito de inovar e elevar o nível da experiência do público. Este ano, o festival reforça seu compromisso com a excelência em entretenimento, combinando tradição e inovação em um só espaço. Com essa estrutura aprimorada e um palco que reúne o melhor da tecnologia, o Caldas Country Festival 2024 promete oferecer aos participantes uma experiência inesquecível, que une o sertanejo com um espetáculo visual de grande impacto.

No dia 15 de novembro, o line-up do Caldas Country Festival 2024 traz shows de Gusttavo Lima, Hugo & Guilherme, Guilherme & Santiago, Luiz Claudio & Giuliano, Nattan, Jiraya Uai e Tomate. Já no dia 16, o palco será dominado por Rayane & Rafaela, Jorge & Mateus, Murilo Huff, Edson & Hudson, Ralf e Mari Fernandez com seu projeto "Mari Sem Fim". Os ingressos para esta edição especial estão disponíveis para compra através do site Totalacesso.com.

Sobre o Circuito Sertanejo

O Circuito Sertanejo é a maior plataforma de shows do Brasil e reúne os seis principais eventos de música sertaneja do país: Expo Londrina, Ribeirão Rodeo Music, Pedro Leopoldo Rodeio Show, Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, Jaguariúna Rodeo Festival e Caldas Country Festival. A iniciativa é fruto das parcerias entre Together - unidade de negócios da Ambev, que atua promovendo parcerias com grandes empresas no mercado de eventos - em conjunto com a Diverti - empresa com mais de 20 anos de experiência no entretenimento.