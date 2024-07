Caleb Hearn lança a faixa “Last Breath”

‌



A+

A-

Caleb Hearn compartilha o emocionante single “Last Breath”

Escute, aqui

Caleb Hearn, cantor e compositor de Nashville, continua a cativar o público com suas histórias comoventes e melodias sinceras. Após o sucesso notável de seu single de 2024 "Little Bit Better", que acumulou mais de 10 milhões de streams no primeiro mês, Hearn agora lança seu novo single, "Last Breath". Este lançamento também serve como anúncio de seu tão aguardado álbum de estreia, Left on McKinney, que será lançado em 6 de setembro.

As canções de Caleb Hearn sempre refletiram suas experiências pessoais, contando histórias de desgosto, alegria e tudo mais. "Last Breath" é uma delicada balada ao piano que destaca a habilidade de Hearn em novamente tecer emoções genuínas em sua música. A canção emana um espírito docemente esperançoso, um testemunho da habilidade lírica e sensibilidade musical de Hearn. Escrita para sua noiva, a faixa exala amor eterno e vulnerabilidade.

Publicidade

Coescrita com o cantor e compositor Charlie Oriain e coescrita/produzida por Colin Foote e Alex Borel (Dean Lewis, Matt Hansen), Caleb Hearn compartilha isso sobre "Last Breath": “Alex Borel surgiu com uma bela progressão de acordes e então as melodias vieram facilmente depois disso. Eu fui fortemente influenciado pelo meu próprio relacionamento com minha noiva Michal Leah. Queria escrever uma canção que confessasse esse amor incondicional por ela e combinasse com uma bela melodia para complementar isso.”

Com o próximo álbum Left on McKinney, Hearn mergulha mais fundo em sua arte, oferecendo aos ouvintes uma transparência intransigente e um impacto aguçado em sua narrativa. Cada faixa do álbum promete refletir a jornada e o crescimento de Hearn como artista, capturando momentos de introspecção, amor, esperança e também muitos dos aspectos mais assustadores de crescer.

Publicidade

"Last Breath" segue os singles de 2024, "If It Wasn't for You", "Klonopin" e "Little Bit Better". A intensamente carregada "If It Wasn't for You" explora as dimensões mais dolorosas do amor e do romance. Misturando as linhas do soul-pop melancólico e uma balada folk, "Klonopin" mostra Caleb iluminando sua luta contra o transtorno do pânico. A faixa foi acompanhada por um videoclipe dirigido por Adam Rioux (Chelsea Cutler, Justus Bennetts). "Little Bit Better", a colaboração comovente com a cantora e compositora de Nova York, ROSIE, é um testemunho do poder das conexões significativas e do impacto que uma pessoa pode ter na vida de outra. A faixa entrou em playlists renomadas do Spotify, como New Music Friday, Pop Rising, New Pop Picks, Fresh & Chill, Folk Pop, Chill Pop e mais. A faixa também recebeu apoio da imprensa de Sweety High, EUPHORIA., SHEESH, Melodic Magazine e outros. Atualmente, tem mais de 30 milhões de streams.

Após uma série de datas recentes de turnê apoiando o trio indie-folk Oliver Hazard, Caleb Hearn voltará à estrada em setembro para sua própria turnê como atração principal, começando em Salt Lake City, Utah, em 10 de setembro, além de uma participação de apoio abrindo para Gavin DeGraw. Os ingressos estarão à venda na sexta-feira, 12 de julho, às 10:00h, horário local. Para comprar ingressos e obter mais informações, visite calebhearnmusic.com.

Tracklist de Left on McKinney:

1. Klonopin

2. Last Breath

3. Little Bit Better

4. If It Wasn’t for You

5. Warm Body

6. Get There When I Get There

7. Strangers Yet

8. Left On McKinney

Sobre Caleb Hearn:

O cantor e compositor Caleb Hearn, nascido na Carolina do Norte, criou seu álbum de estreia, Left on McKinney, em compromisso com sua honestidade. Aos 23 anos e vivendo em Nashville, ele decidiu enfrentar seu medo de vulnerabilidade na composição, acreditando que sua abertura poderia ajudar outras pessoas. Este álbum, uma evolução do seu single de sucesso "Always Be 2.0", mergulha em lutas pessoais, incluindo sua batalha contra o transtorno do pânico e os desafios de amadurecer. O estilo folk-pop de Hearn e sua colaboração com os produtores Colin Foote e Alex Borel moldam o som bem elaborado do álbum.

A jornada de Hearn começou em Mount Airy, onde a escrita se tornou uma fuga durante uma infância turbulenta marcada pelo divórcio dos pais e a morte de um amigo. Ele começou com contos antes de transitar para a composição aos 12 anos, depois de receber um violão. Apesar de um período em que deixou a música de lado no ensino médio, Hearn redescobriu sua paixão e se dedicou totalmente à sua arte, levando a uma conversa crucial com seu pai sobre autenticidade na sua música. Essa epifania o inspirou a escrever "Always Be 2.0", uma homenagem sincera ao seu amigo falecido, que obteve grande sucesso em streaming e atraiu a atenção de gravadoras, resultando na sua assinatura com a Nettwerk em 2022. Três EPs depois, e com o momento contínuo, Caleb gerou mais de 700 milhões de streams acumulados, 1,5 milhão de fãs no TikTok e atrai mais de 4 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

O álbum de estreia de Caleb, Left on McKinney, é nomeado a partir da estrada onde os avós de Hearn vivem, um lugar que simboliza segurança e conforto. O álbum captura esse senso de serenidade e pertencimento, incorporando o objetivo de Hearn de oferecer aos ouvintes uma sensação de paz e compreensão através de sua música. Enraizado em seu estilo nostálgico de folk-pop, Left on McKinney coloca Hearn na vanguarda dos jovens artistas que exploram suas vidas interiores com coragem e franqueza.

Siga Caleb Hearn:

TikTok | Instagram | YouTube

Sobre a ForMusic:

Fundada no ano de 2016 por Nando Machado e Daniel Dystyler, a ForMusic é uma agência de marketing e promoção focada em projetos de música que conecta marcas, empresas, artistas e gravadoras de todo o mundo que querem ver o seu público crescer dentro do Brasil. Desde o início, ganhou destaque por trabalhar com as principais gravadoras e selos independentes do mercado, e hoje, representa artistas de nomes como Beggars Group, Domino Records, [PIAS], Nettwerk, Big Loud, entre muitas outras.

ForMusic nas redes: