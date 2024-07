Call The Police marcou penúltima noite do Capital Moto Week

Com mais de 75 milhões de discos vendidos, a banda The Police fez história com grandes hits no final dos anos 70 e encerrou suas atividades em 1984. Chegaram a ensaiar alguns retornos, mas nada definitivo. Para a sorte de milhares de fãs na Cidade da Moto, Andy Summers conheceu Rodrigo Santos em 2014 e essa amizade acabou se transformou em uma banda. Depois disso, para João Barone entrar na banda foi um passo. E foi ele quem nomeou o projeto: Call The Police.

No CMW, eles tocaram por uma hora e meia. Andy, que é um fã incondicional da música brasileira, arriscou uma conversa em português com a plateia. “Boa noite, Brasília”. Ele, com seu jeito único de tocar guitarra, hipnotizou o público com seus solos e talento que carrega desde o início de sua carreira. Rodrigo Santos conduziu o espetáculo e os vocais da banda de maneira sublime. Não ficou devendo em nada para o igualmente incrível, Sting. Rodrigo, com sua presença de palco, ainda chamava o público para participar. Por sua vez, Barone discreto e preciso nas baterias foi perfeito no show.

Call The Police celebrou o legado do icônico The Police, dando vida a hits como ‘Spirits In The Material World’, ‘Walking On The Moon’, ‘De Do Do Do, De Da Da Da’. “Não consigo ouvir vocês! Somos três de nós contra milhares de vocês”, brincou Andy. E se era barulho que ele queria, foi isso que eles tiveram. No palco, o trio emendou uma sequência de clássicos: ‘King Of Pain’, ‘Can’t Stand Losing You’, ‘Roxanne’, ‘Every Breath You Take’, que fez o público perder o fôlego cantando alto, e, por fim, ‘Message In a Bottle’.

Nesta última, durante o solo de Summers, Rodrigo se ajoelhou diante do guitarrista, como se reverenciasse toda sua trajetória e legado da música. “É uma honra tocar com Andy Summers, nosso herói. Essa é nossa quinta turnê com Call The Police”, exaltou. E ainda teve tempo para um bis. “Uma mais?”, perguntou o guitarrista. E vieram outras duas: ‘So Lonely’ e ‘Every Little Thing She Does is Magic’, para encerrar o show épico.

Momentos antes, a abertura dos trabalhos no palco do Capital Moto Week ficou por conta da Banda Live By Night. Formado em 2014, em Tatuí (SP), a performance cheia de personalidade trouxe agudos e timbres marcantes. A “banda dos cabeludos”, como é conhecida, fez uma verdadeira viagem ao passado de clássicos dos anos 50 aos sucessos da música atual. Na sequência, o palco foi tomado pela energia de Lúpulo & Os Cereais Não Maltados. Criada em 2005, a banda transitou em vários segmentos e épocas da música, do pop ao reggae e hard rock. Os arranjos originais do grupo esquentaram os motores do público para o headliner do penúltimo dia de shows na “Cidade da Moto”.

Não foi só isso!

Nem só de rock vive o CMW. Basta dar uma volta pelo complexo para perceber a presença dos pets. E no palco do Lady Bikers, o desfile de pets teve como estrelas 13 cães e gatos, incluindo animais resgatados pelo projeto Cata-Pata. Entre os inscritos, estavam o cachorro Simba, de mais de 90 kg, até Pinschers que cabem no colo. “É muito satisfatório apoiar os animais enquanto eles desfilam mostrando todo seu charme”, explicou Raquel Prater, coordenadora do Moto Pets. Três adoções ocorreram no CMW.

Em disputa acirrada, as vencedoras do desfile foram as cadelas de Volta Redonda Camila e Belinha, do tutor Kleber Lourenço (65). Após se aposentar devido a uma lesão, ele resolveu viver fazendo o que mais gosta: viajando de moto com suas companheiras no ombro que um dia esteve machucado. Com mais de 230 mil km percorridos pelo Brasil e aventuras postadas no perfil @cadelamotociclista, os três cativaram o público ao desfilarem vestidos de motociclista. “São 11 anos de convivência e sem elas minhas viagens não teriam graça”, relatou Kleber.

Última chance de despertar seu Lado Moto Week

A cantora e compositora Fernanda Abreu assume o palco principal do CMW neste sábado (27) e se encarrega de dois shows incríveis na última noite do maior festival de rock e motos da América Latina. Além de sua apresentação solo, a cantora se juntará à Blitz, relembrando os velhos tempos de estrada. Surgida nos anos 80 como sensação do mercado fonográfico, a banda conquistou o país com sua mistura de rock, pop, funk, reggae, samba e blues. Hits como "Você não soube me amar" e "Mais uma de amor (Geme Geme)" se tornaram hinos da geração. A participação de Fernanda Abreu será um atrativo na “Turnê sem fim”, como definiu a Blitz, que vem agitando plateias Brasil afora.

SERVIÇO

Capital Moto Week 2024

Quando: 18 a 27/07/2024

Onde: Parque Granja do Torto | Brasília (DF)

Ingressos: www.bilheteriadigital.com/ capitalmotoweek

