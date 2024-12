Camarote Nº1 anuncia MC Daniel e Vintage Culture como atrações de sua 34ª edição Artistas levam o melhor do funk e do cenário eletrônico internacional para o palco do tradicional espaço localizado no setor 2 da Marquês... Cartão de Visita|Do R7 05/12/2024 - 16h08 (Atualizado em 05/12/2024 - 16h08 ) twitter

MC Daniel

O Camarote Nº1, um dos principais eventos de Carnaval do Brasil, já começou a preparar as novidades para sua 34ª edição, que acontece em 2, 3, 4 e 8 de março de 2025. Conhecido por reunir os maiores nomes do cenário musical nacional e internacional em seu line-up, o evento confirma entre as atrações do próximo ano MC Daniel e Vintage Culture.

A escolha dos nomes que agitam o palco do Camarote, parte do compromisso dos organizadores do Nº1 em apostar na diversidade de ritmos, visando promover uma experiência que agrade os mais diferentes públicos. E as atrações, que mesclam brasilidades e música eletrônica, se complementam ao espetáculo de cores, luzes e cultura que é apresentado na avenida pelas Escolas de Samba do Rio.

MC Daniel, que faz sua estreia no icônico espaço localizado no setor 2 da Marquês de Sapucaí, leva uma verdadeira experiência que mistura o funk paulista e carioca para o público do N°1. “É muito gratificante, uma honra e a realização de um sonho cantar no Camarote Nº1, que é um ponto turístico do Rio de Janeiro no Carnaval que já recebeu muitos nomes grandes da música. Estou muito ansioso, vai ser lindo. Um grande espetáculo”, declara o cantor, conhecido pelos hits ‘Revoada’ e ‘Obrigado Pelo Fim’. Já Vintage Culture, um dos artistas mais renomados do cenário eletrônico mundial, será um dos responsáveis por comandar as pick-ups da noite que encerra a edição, o sábado das campeãs.

O evento, que traz como conceito criativo o ‘Sapuca Aí’, termo que se tornou a assinatura proprietária do Nº1 no Carnaval do Rio por materializar toda a brasilidade, cultura, música, moda e serviço de qualidade que o evento carrega consigo, confirmou recentemente os DJs Doozie e Maz como nomes que integram parte da programação eletrônica do evento.

Em breve, o Nº1 anunciará mais nomes que compõem o line-up da edição, além de novidades exclusivas que potencializam toda a experiência que é oferecida ao público, principalmente com a adição de um dia a mais em sua programação. Os convites individuais para o Camarote já estão disponíveis para compra pelo site da Ticketmaster, com valores a partir de R$ 3.400. Todas as informações e novidades sobre o evento serão disponibilizadas no site e redes oficiais do Nº1 nos próximos meses.

Serviço:

Camarote Nº1 2025

Data: 2, 3, 4 e 8 de março

Local: Setor 2 - Sambódromo da Marquês de Sapucaí

Vendas: Ticketmaster

Valores: Feminino - a partir de R$ 3.400 | Masculino - a partir de R$ 4.100