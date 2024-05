Campos do Jordão recebe festas badaladas no feriado de Corpus Christi Campos do Jordão recebe, mais uma vez, badaladas festas no feriado de Corpus Christi, que neste ano acontece de 30 de maio a 02 de...

Campos do Jordão recebe, mais uma vez, badaladas festas no feriado de Corpus Christi, que neste ano acontece de 30 de maio a 02 de junho. Entre os destaques estão as festas de música eletrônica Warung Tour Campos do Jordão, MÓL Winter Edition e Chateau 2024 - que trazem atrações internacionais, além de Churrasquinho Menos é Mais, com show do grupo de pagode Menos é Mais, que faz sucesso entre os fãs do gênero.

A programação começa na quinta-feira (30/5) com a oitava edição do Warung Tour Campos no Haras Itapeva. A festa traz três grandes nomes da cena eletrônica internacional: o DJ americano Mita Gami - conhecido por produções inovadoras e sets eletrizantes, com identidade única, ele transita entre o Indie Dance e o Progressive, que o levou aos palcos do icônico festival Burning Man; o belga Kolombo - que domina a arte de produção moderna, possui uma vasta discografia em importantes selos como Kompakt, Turbo e Dynamic e é presença constante em festivais da América do Sul, onde tem muitos fãs; e D-Nox e Beckers - um dos B2B mais icônicos da cena eletrônica alemã: D-Nox tem mais de 30 anos de carreira e é nome muito conhecido no Brasil, ele o também alemão Beckers são os DJs mais queridos pelo público brasileiro que é fã da música eletrônica. Completam a programação os DJs brasileiros Antdot, Gabe, Riascode, Fran Bortolossi, Badaro e William Marques.

@warungtoursaopaulo

Data: 30 de maio de 2024 (quinta-feira).

Horário: 17h às 07h.

Local: Haras Itapeva - Estrada do Pico do Itapeva, 7.800, Campos do Jordão/ SP.

Preços: meia-entrada social, com doação de 1kg de alimento (R$170), Regular Pass inteira (R$340), Área VIP meia-entrada (R$340) e Área VIP inteira (R$680).

Vendas: Link

Na sexta-feira (31/5), a partir das 14h, o Tênis Clube será palco da primeira edição em Campos do Jordão da Churrasquinho Menos é Mais. A banda brasiliense de pagode Menos é Mais, que tem despontado no cenário nacional com cerca de 4,8 bilhões de visualizações no Youtube e conta em seus trabalhos com participações de peso como Anitta e Luísa Sonza, promete animar o público em um palco 360º, durante quatro horas. Não vai faltar churrasquinho para ninguém, que estará curtindo o repertório animado do grupo.

@vemprochurrasquinho

Data: 31 de maio (sexta-feira).

Horário: a partir das 14h.

Local: Tênis Clube - Avenida Paulo Ribas, 76 - Capivari, Campos do Jordão - SP.

Preços: Meia Social (R$290 + taxa), Inteira (R$58 + taxa).

Vendas: Link

Ainda na sexta-feira (31/5), o Haras Itapeva recebe a segunda edição do MÓL Winter Edition, uma festa temática de inverno, que traz o tema "Winter and Snowland" para criar uma experiência única sob o clima frio, com direito a Open Bar Premium. Um dos destaques da noite é DJ e produtor nigeriano-suíço Laolu, que ganhou o público pelo talento em misturar afro house com techno, criando sets incríveis; com um estilo inovador e autêntico, ele promete uma performance energética, trazendo os elementos percussivos que remetem às suas raízes africanas, criando uma experiência única nas pistas de dança. Outra atração de peso é a DJ e produtora brasileira Samhara, conhecida por ter sido a primeira mulher a se apresentar no mainstage do Tomorrowland Brasil em 2016. Também se apresentam os DJs brasileiros Bruno Be, Enrico & Carmo e Ocer.

@molparty

Data: 31 de maio (sexta-feira.

Horário: 22h às 07h.

Local: Haras Itapeva - Estrada do Pico do Itapeva, 7800, Campos do Jordão/ SP.

Preços: Feminino (R$520) e Masculino (R$680).

Vendas: Link

Para encerrar a programação, no sábado (01/6), o Castelo Nacional INN será o cenário do Chateau Campos do Jordão 2024. A festa, que já virou tradição no feriado de Corpus Christi de Campos do Jordão, traz mais uma vez música, gastronomia e arte. Dubdogz, grupo de música eletrônica formado pelos irmãos gêmeos Marcos e Lucas Ruback Schmidt e com mais de 10 anos de carreira faz sucesso: o duo alcançou a marca de 5 milhões de ouvintes mensais no Spotify e, em 2022, foi eleitos pela revista inglesa DJ MAG como um dos 100 melhores DJs do mundo. Para acompanhar a festa, open bar + open food BBQ (até às 16h) e exposição de arte de MagMor, artista plástico com diversos trabalhos expostos pelo Brasil e no exterior.

@chateaucampos

Data: 01 de junho (sábado).

Horário: 22h às 07h.

Local: Chateau Campos - Castelo Nacional INN - Rua Roberto Pistrak Nemirovsky, 148, Campos do Jordão - SP.

Valores: Feminino - Meia-entrada ou 1kg de alimento (R$750) e Masculino - meia-entrada ou 1kg de alimento (R$900).

Link de vendas: Link

As quatro festas são produzidas ou co-produzidas pela Be-On Entertainment (@beonentertainment) - produtora de eventos fundada em 2014 que tem a missão de fornecer experiências de qualidade que transcedem os padrões convencionais. A empresa atua, principalmente, na cena da música eletrônica e há uma década tem se destacado no mercado de entretenimento por entregar ao público eventos diferenciados e de alto padrão; entre os principais estão: festas O Circo e Warung Tour (São Paulo), S.O.M Festival (Trancoso) e Tribe Festival, além de parcerias com as labels DGTL São Paulo, Afterlife, X Future e Music On e com artistas internacionais como Boris Brejcha In Concert, Carl Cox e Solomum.