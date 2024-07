Campos do Jordão tem atrações para o ano inteiro Campos do Jordão, situada na Serra da Mantiqueira, no interior de São Paulo, é um dos destinos turísticos mais procurados no inverno... Cartão de Visita|Do R7 23/07/2024 - 16h24 (Atualizado em 23/07/2024 - 16h24 ) ‌



ANETO Herculano

Campos do Jordão, situada na Serra da Mantiqueira, no interior de São Paulo, é um dos destinos turísticos mais procurados no inverno e tem nas férias de julho sua alta temporada, atraindo visitantes de vários perfis. Os encantos do município, porém, se estendem por todo o ano, sendo uma viagem marcante também em outros períodos.

Conhecida como a "Suíça Brasileira" devido ao seu clima ameno e arquitetura europeia, a cidade é um refúgio perfeito para quem deseja desfrutar da natureza ou apreciar a área urbana do destino. Conheça abaixo atrativos que podem ser visitados em qualquer época:

Parque Amantikir

Este jardim botânico é um verdadeiro tesouro de Campos do Jordão e oferece uma experiência única de contato com a natureza. Caminhar por suas trilhas bem cuidadas e admirar a diversidade de plantas e flores é uma atividade relaxante e revigorante. É um local perfeito para passear, recarregar as energias e tirar fotos instagramáveis.

Palácio Boa Vista

Residência oficial de inverno do governador de São Paulo, o Palácio Boa Vista é um belo exemplo de arquitetura em estilo alpino. Além de sua impressionante estrutura externa, o palácio abriga um acervo significativo de obras de arte, móveis antigos e objetos históricos. As visitas guiadas proporcionam uma viagem no tempo, revelando detalhes da história e da cultura local.

Museu Felícia Leirner

Este museu ao ar livre é dedicado às esculturas da artista polonesa Felícia Leirner. Suas obras estão distribuídas em um amplo espaço verde, permitindo que os visitantes apreciem a arte em harmonia com a natureza. Além das esculturas, o museu oferece uma vista panorâmica espetacular da Serra da Mantiqueira, tornando a visita ainda mais especial.

Horto Florestal

Com uma vasta área verde, o Horto Florestal é um convite ao contato direto com a natureza. O parque possui diversas trilhas, lagos e áreas para piqueniques. É um local ideal para caminhadas e observação da fauna e flora local. As trilhas são de diferentes níveis de dificuldade, atendendo tanto os mais aventureiros quanto aqueles que buscam uma caminhada tranquila.

Vila Capivari

O coração turístico de Campos do Jordão, a Vila Capivari, é um charme por si só. Com suas ruas de paralelepípedos, lojas de artesanato, bares e restaurantes, a vila é um ótimo lugar para passear, fazer compras e desfrutar da gastronomia local.

Fábricas de Chocolate

Campos do Jordão é famosa por suas fábricas de chocolate artesanal. Uma visita a essas fábricas é uma experiência deliciosa. Os visitantes podem conhecer o processo de produção do chocolate, desde a seleção dos grãos de cacau até a finalização dos produtos. E claro, há sempre a oportunidade de degustar essas delícias e levar algumas para casa.

Hospedagem

Uma opção de hospedagem no destino é o Summit Suítes Hotel Campos do Jordão, que dispõe de apartamentos espaçosos e confortáveis. O café da manhã é completo, com uma variedade de pães, frutas, frios e bebidas, proporcionando uma ótima maneira de começar o dia. As comodidades aos hóspedes incluem wi-fi, secador de cabelo e estacionamento. A localização privilegiada, próxima ao centro turístico de Vila Capivari, facilita o acesso às principais atrações da cidade. E para completar, o atendimento de qualidade com uma equipe dedicada a oferecer um serviço personalizado e acolhedor, torna o Summit Suítes Hotel Campos do Jordão a escolha perfeita para sua estadia.