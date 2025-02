Cantor baiano relança sucesso de Floribella em versão Arrocha Após viralizar com uma uma prévia compartilhada em suas redes sociais, o cantor baiano Kart Love traz uma novidade nostálgica para... Cartão de Visita|Do R7 23/01/2025 - 16h26 (Atualizado em 23/01/2025 - 16h26 ) twitter

Após viralizar com uma uma prévia compartilhada em suas redes sociais, o cantor baiano Kart Love traz uma novidade nostálgica para os fãs de música e de novelas: o artista acaba de lançar uma versão em arrocha de “Porque”, canção originalmente parte da trilha sonora de Floribella, novela que marcou época em 2005.

A prévia chamou atenção de Juliana Silveira, atriz que interpreta a personagem Floribella, que repostou o vídeo do cantor e comentou “Eu amei”. A versão também conquistou a cantora e ex-BBB Pocah, que comentou em um vídeo de Kart: “Pelo amor de Deus, Kart, solta logo! Ficou muito bom!”.

“Foi especial demais revisitar essa música que fez parte da infância e adolescência de tanta gente, agora com uma roupagem nova, cheia de sentimento e na nossa cara, o arrocha”, conta Kart Love.

O lançamento tem movimentado as redes sociais, com internautas reagindo à prévia divulgada pelo cantor. “Nunca pensei que fosse beber ao som de Floribella”, escreveu uma seguidora. “Agora vou poder chorar jovem com a mesma música que chorava criança”, brincou outra.

A música já está disponível em todas as plataformas digitais, ouça agora: https://youtu.be/eNhvh_l090c? si=0inzEAV2pWxvZp1k