Cantor comemora aniversário no Farraial: “Entrei sorrindo e saí chorando” O cantor e ex-participante da segunda edição de “A Grande Conquista” ficou do primeiro ao último show: cantou, dançou, bebeu e sofreu... Cartão de Visita|Do R7 21/08/2024 - 17h41 (Atualizado em 21/08/2024 - 17h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O cantor e ex-participante da segunda edição de “A Grande Conquista” ficou do primeiro ao último show: cantou, dançou, bebeu e sofreu

No calor de 30 graus que fez no último sábado (17), o cantor e influencer, Lippe Rodrigues marcou presença no Farraial 2024, que reuniu mais de 38 mil pessoas na Arena Anhembi. E ele não participou do evento à toa! Em comemoração ao seu aniversário, o cantor fez de tudo, desde marcar presença em todos os stands e gravação de conteúdos, até cantar e dançar em todos os shows do festival.

“Resolvi comemorar meu aniversário em grande estilo, e fiz a maior farra mesmo! Cantei, dancei, rebolei até o chão e é claro, bebi todas até esquecer meu nome.”, comentou Lippe.

Confira!

‌



https://www.instagram.com/p/C- 3bxlTyKAU/?igsh= MWJzNXk1cXJram9tdg==

O influencer ainda recebeu massagem e deu um glow up no cabelo em um dos stands. “Rapaz, eu estava precisando disso, viu?! Pensa num aniversário bem aproveitado? Esse Farraial foi ‘bão’ demais.”, disse ele.

‌



Ele ainda recorda os anos de carreira em que cantava o sertanejo. “Saudades eu tenho, mas estou feliz com essa minha nova roupagem hoje, é muito bom ver que esse meu novo estilo musical está próximo de grandes cantores como Pedro Sampaio, Nattanzinho, Zé Felipe, entre outros.”, confessa o cantor.

“É um estilo mais pra cima, e eu gosto de animar a galera, colocar pra dançar. Mas confesso que o sertanejo ontem meu pegou bastante com a Simone, Zé neto e Cristiano, enfim, entrei sorrindo e saí chorando.”, completa Lippe Rodrigues.

‌



Para os seus próximos passos na carreira, Lippe se prepara para lançar a “Shortin da Shein”. Mesmo sem lançar, o single tem sido muito esperado por fãs e famosos que tiveram contato maior com a música em “A Grande Conquista 2”.

“O pessoal não vê a hora de eu lançar a ‘Shortin’. Toda vez recebo mensagens da MC Mari, do Bruninho Mano e de outros da Conquista me perguntando quando que vou soltar a música, sem contar com os meus fãs no direct que acompanharam o reality e me viram cantando. Estão eufóricos e querem a música pra ontem.”, revela o cantor.

“E o pedido de vocês é uma ordem! A ‘Shortin da Shein’ será lançada com coreografia e tudo o que ela tem direito. Fiquem ligados!”, afirma ele.

Tudo o que rolou no Farraial 2024

O Farraial 2024 foi palco de apresentações memoráveis e deu o que falar! O evento que teve lugar no coração da cidade, foi um sucesso, atraindo um público diverso e animado que lotou o espaço e vibrou em cada show.

Teve diversas homenagens ao ícone e grande apresentador Silvio Santos, que faleceu no mesmo dia; pedido de casamento ao vivo no show de Zé Neto e Cristiano; aniversário do cantor Nattanzinho sendo comemorado no próprio evento; homenagens das irmãs Maiara e Maraisa à parceira musical Marília Mendonça, que morreu em 2021; beijo apaixonado de Simone Mendes em seu marido Kaká Diniz; e o encerramento enérgico com a plateia dançando os hits de Pedro Sampaio e seu novo single; além de toda a sofrência e apresentações dos grandes nomes da música pop/sertaneja.