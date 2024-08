Cantor Wanderley Cardoso se apresenta no Projeto Seis & Meia Show acontece no dia 24 de setembro no Teatro Riachuelo Cartão de Visita|Do R7 13/08/2024 - 12h16 (Atualizado em 13/08/2024 - 12h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-