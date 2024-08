Cantor Wanderley Cardoso se apresenta no Projeto Seis & Meia O cantor Wanderley Cardoso, conhecido como "Bom Rapaz", se apresentará no Projeto Seis & Meia no dia 24 de setembro, no Teatro Riachuelo... Cartão de Visita|Do R7 20/08/2024 - 17h52 (Atualizado em 20/08/2024 - 17h52 ) ‌



O cantor Wanderley Cardoso, conhecido como "Bom Rapaz", se apresentará no Projeto Seis & Meia no dia 24 de setembro, no Teatro Riachuelo, Rio de Janeiro. O show, que promete uma noite especial, terá a abertura de Twigg, filha de Paulinho, ex-Roupa Nova. O Projeto Seis & Meia, popular nos anos 90, retorna ao Rio sob a iniciativa do cantor e produtor Bruno Galvão, após uma fase de sucesso no Nordeste. Wanderley, ícone da música brasileira, com mais de 87 lançamentos em 53 anos de carreira, promete reviver grandes sucessos em sua apresentação.



Serviço

Data: 24 de Setembro

Horário: 18h30

‌



Local: Teatro Riachuelo - Rio de Janeiro