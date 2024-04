Cantora argentina Belu Giorda busca conexão com o público no novo single "Cómo Volver" Disponível em plataformas digitais e videoclipe em seu canal no YouTube

Assista ao videoclipe de "Cómo Volver"

Cantora argentina Belu Giorda, estreia seu mais novo single de trabalho, "Cómo Volver" , uma confissão pessoal resultante da experiência da artista em terapia. A canção já está disponível em todas as plataformas digitais e acaba de ganhar um videoclipe no YouTube da artista.

https://www.youtube.com/watch?v=puKGKMuhYc0

Belu percebeu que havia passado muito tempo agradando aos outros e deixando de lado a si mesma, priorizando a felicidade dos outros. A letra da música conta, metaforicamente e literalmente, os momentos mais importantes em que ela abriu mão de seu poder e também explora sua relação com a saúde mental.

Musicalmente, "Cómo Volver" combina sons modernos com a incorporação de instrumentos reais gravados em estúdio. Tanto na letra quanto na música, a canção conta uma história que se desenrola gradualmente e chega a um clímax, deixando o ouvinte com vontade de ouvir mais. Pode-se dizer que a música tem uma sensação semelhante à de uma trilha sonora de filme.

Cada detalhe, desde os arranjos até a mixagem, foi cuidadosamente projetado com o objetivo de transmitir um toque de melancolia e, ao mesmo tempo, trazer um brilho que encapsula um sentimento positivo e a determinação de seguir em frente. Algumas das referências musicais usadas foram Olivia Rodrigo, Paramore e Bruno Mars.

O objetivo de Belu com essa música, e com todas as outras que ela poderá lançar no futuro, é criar uma conexão emocional com o público. Ele é apaixonado pelo fato de que a letra pode ressoar profundamente nas pessoas e fazer com que elas se sintam identificadas. Ele não quer que as pessoas digam "essa é a história da Belu", mas que se apropriem dessa história e a tornem sua.

Por esse motivo, ele usa metáforas em suas músicas. A saúde mental é uma questão que afeta Belu pessoalmente e ela fala sobre isso em suas mídias sociais. "Cómo Volver" tocou o coração de pessoas que passaram por situações semelhantes, o que a enche de emoção. Se, por meio de suas músicas, alguém se sentir menos solitário ou começar a fazer perguntas, ela se considera satisfeita. Seu objetivo é que suas músicas cresçam, alcancem muitos corações e que ela possa apresentá-las ao vivo.