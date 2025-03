Cantora e compositora Ana Laura Lopes traduz as incertezas do amor moderno no novo single A faixa marca o novo momento musical de Ana Laura Lopes e antecipa o primeiro álbum com uma abordagem leve e bem-humorada sobre o amor... |Do R7 14/03/2025 - 16h26 (Atualizado em 14/03/2025 - 16h26 ) twitter

A faixa marca o novo momento musical de Ana Laura Lopes e antecipa o primeiro álbum com uma abordagem leve e bem-humorada sobre o amor

Ouça agora o novo single

Falando sobre desilusões amorosas e incertezas do amor, a cantora e compositora Ana Laura Lopes estreia seu novo single de trabalho, “Meu endereço”, que já está disponível em todas as plataformas. Com uma melodia marcante e influências do pop atual, a nova canção autoral combina esperança e frustração de forma leve e bem-humorada.

A composição expressa a insatisfação da artista com o amor, mas também um desejo renovado de encontrar um novo alguém. Na canção, ela traz o cupido, que é retratado como um personagem falho, que desperdiça flechas com quem não se interessa, deixando a protagonista à espera de um encontro que nunca chega. Ela utiliza a metáfora de entregar seu endereço ao cupido, na esperança de que, dessa vez, ele finalmente a encontre e acerte a flecha.

‌



A faixa surgiu em um momento de grande desilusão da artista com o amor. Após algumas decepções amorosas, incluindo um episódio de ghosting - que resultou no hit "Fantasma", que já conta com mais de 15 milhões de plays apenas no Spotify e a versão MTG que alcançou o Top 10 Brasil -, ela sentiu-se desmotivada a tentar novos relacionamentos, pois já esperava que dariam errado. “Eu estava nessa fase onde eu já nem queria tentar nada com ninguém, porque eu já esperava que fosse dar errado. Quis expressar isso nessa música de uma forma leve”, ela explica.

Com uma sonoridade intensa e influências do pop, “Meu endereço” conecta com o público jovem, que experimenta e vive os altos e baixos dos romances contemporâneos. “Essa música fala muito sobre o que a gente sente quando espera algo especial, mas só vê conexões vazias ao redor. É sobre aquela esperança teimosa de encontrar alguém que realmente valha a pena”, conta Ana Laura Lopes.

‌



“Meu endereço” é o primeiro single do primeiro álbum da cantora, que será lançado em maio. Empolgada com o futuro projeto, a artista expressa sua alegria pelo que está por vir. “Eu tô muito feliz, muito orgulhosa, as músicas estão maravilhosas e ‘Meu endereço’ introduz o universo desse disco de uma forma muito especial”, revela Ana Laura Lopes.

Videoclipe

‌



A faixa também ganha um videoclipe, que estará disponível nesta sexta-feira (14), 12h, no canal oficial da artista no YouTube e é uma introdução ao universo do disco visualmente, repleto de easter eggs e spoilers. A narrativa do audiovisual acompanha a história da canção e mostra a rotina da cantora enquanto ela sonha com um amor que ainda não chegou e se encontra à espera de um acerto do cupido. Além disso, também traz inúmeras referências de filmes de romance que fizeram parte da vida da cantora.

Gravado em um apartamento em Curitiba, cidade onde Ana Laura Lopes mora há cerca de um ano, o cenário reflete diretamente sua essência, gostos e vivências. O local foi escolhido com um significado especial, já que foi ali que a artista viveu grande parte das experiências que inspiraram as canções do álbum. “Esse apartamento foi todo montado, pensando na minha personalidade, então diz muito sobre mim, toda a decoração do meu quarto, da sala, cada detalhe foi pensado nas coisas que eu gosto, nas minhas cores favoritas”, conta.

Novo momento da carreira

O lançamento e o futuro álbum dão início a uma nova era musical, consolidando sua transição para um público mais maduro e alinhado com suas experiências. Ela conta que pela primeira vez enxerga sua carreira de forma integrada a um álbum, no qual todas as músicas estão conectadas e cada detalhe foi cuidadosamente planejado. Desde as produções e videoclipes até a identidade visual, tudo foi criado para contar a história desse disco.

Com este novo projeto o público terá a oportunidade de conhecê-la de maneira mais profunda, explorando facetas que nunca foram mostradas em suas músicas. Aos 23 anos, morando sozinha, a artista traz para o álbum relatos de desilusões amorosas, além de histórias engraçadas e tristes. Com esse projeto, ela se propõe a compartilhar um lado mais maduro e autêntico de sua trajetória.

“Podem ter certeza que vão poder conhecer muito mais, conhecer faces que eu nunca mostrei nas minhas músicas, histórias muito mais profundas e mais maduras de uma menina que, aos 23 anos mora sozinha, vive várias desilusões amorosas e várias outros relatos engraçados, tristes e muito mais”, declara Ana Laura Lopes.

Quanto às expectativas para o lançamento, ela afirma: “Estão muito altas. Em 2024 eu cheguei em lugares com ‘Fantasma’ que eu nunca imaginei. E agora em 2025, já comecei no Top 10 Brasil, então é muito gratificante estar finalmente fazendo o primeiro lançamento do ano. E essa música tem uma mensagem muito profunda, é um grande desabafo. Acredito que muita gente vai se identificar com a mensagem que essa música passa, por isso as minhas expectativas estão altas. É um estilo de composição que nunca trouxe a público, nunca mostrei para as pessoas desse meu lado e eu tô muito feliz de finalmente poder fazer isso”.

CONFIRA A LETRA DE “MEU ENDEREÇO”

Composta por Ana Laura Lopes

Longe de casa tentando encontrar

aquela pessoa que eu tanto ouvir falar

que tá por aí

em algum lugar

é só parar de procurar

vejo amor em tudo

ainda acredito

em algo tão profundo

quase impossível

ainda espero encontrar alguém

mas sou geração que não ama ninguém

querido cupido

esse é meu endereço

faz o seu trabalho

desde já eu agradeço

sei que deve estar em uma festa

não pressa, não tenha

querido cupido

esse é meu endereço

faz o seu trabalho

desde já eu agradeço

sei que deve estar em uma festa

gastando flechas com quem nem se interessa

(no amor)

preciso evitar

parar de pensar

naquela pessoa que eu tanto ouvi falar

que tá por aí

em algum lugar

é só parar de procurar

vejo amor em tudo

ainda acredito

em algo tão profundo

quase impossível

ainda espero encontrar alguém

mas sou geração que não ama ninguém

querido cupido

esse é meu endereço

faz o seu trabalho

desde já eu agradeço

sei que deve estar em uma festa

não pressa, não tenha

querido cupido

esse é meu endereço

faz o seu trabalho

desde já eu agradeço

sei que deve estar em uma festa

gastando flechas com quem nem se interessa

se um dia você resolver se aposentar

saiba que eu era sua fã de carteirinha

talvez nesse dia eu possa te perdoar

por nunca acertar a minha mira

desde já eu agradeço

querido cupido

esse é meu endereço

faz o seu trabalho

desde já eu agradeço

sei que deve estar em uma festa

não pressa, não tenha

querido cupido

esse é meu endereço

faz o seu trabalho

desde já eu agradeço

sei que deve estar em uma festa

gastando flechas com quem nem se interessa

ainda espero encontrar alguém

mas sou da geração

Sobre Ana Laura Lopes:

Responsável por diversos singles de sucesso nos últimos anos, a cantora e compositora mineira Ana Laura Lopes tem a carreira marcada por letras divertidas sobre relacionamentos, inspiradas em histórias reais e direcionadas ao público da Geração Z, refletindo a sua personalidade leve, carismática e cheia de energia.

Com um forte engajamento e conteúdos viralizados, ela acumula mais de 4,5 milhão de seguidores nas redes sociais, em que divulga sua música e arte, e já aparece em playlists e Tik Toks de todo o Brasil.

O crescimento da carreira da cantora nas plataformas digitais é explosivo. Em agosto de 2024 lançou a música "Fantasma", faixa que se tornou um fenômeno viral de forma completamente orgânica, acumulando mais de 15 milhões de plays e ultrapassando a marca impressionante de 45 milhões de streamings.

O sucesso foi ampliado quando João Gomes lançou a versão vaqueiro do single, impulsionando ainda mais a faixa.

Recentemente a artista conquistou o Top 8 Brasil com a versão MTG do mesmo single. A faixa entrou no ranking dia 31 de dezembro, onde permaneceu por mais de uma semana no Top 10 e segue no Top 50 há mais de 60 dias.

