Cantora MaLu, de Porto Alegre, deixa sua cidade natal por conta da tragédia no Rio Grande do Sul

Na última semana, a cantora MaLu, conhecida como “Princesinha do Pagode”, se mudou para São Paulo devido as fortes chuvas que assolaram as cidades do Rio Grande do Sul

A artista, natural de Porto Alegre, estava fazendo uma pequena turnê pelo Brasil, quando recebeu a notícia da maior tragédia ambiental que seu estado estava passando. Em um misto de coragem e determinação, a jovem cantora decidiu deixar sua cidade natal, para trilhar seu caminho na competitiva cena musical de São Paulo.

A mudança de cenário não foi apenas uma busca por oportunidades, mas também um ato de solidariedade. Comovida pela tragédia que assolou o Rio Grande do Sul, ela tomou uma decisão inspiradora: ceder sua casa aos amigos e familiares que perderam tudo nas enchentes, oferecendo um refúgio em meio ao caos instalado.

“Minha família tá fora da zona de risco, meus amigos estão morando na minha casa em Porto Alegre porque suas casas estão embaixo d’água, e decidi aproveitar o momento pra dar um passo que sempre sonhei: me mudar para o eixo Rio-SP em busca dos meus sonhos na música…”, escreveu MaLu em suas redes sociais.

A tragédia que assolou o Rio Grande do Sul deixou uma marca profunda na história e na memória de todos os seus habitantes. Essa catástrofe não será esquecida tão cedo, mas, à medida que as pessoas se unem e se erguem juntas, também se renova a esperança de um futuro mais seguro e resiliente. A lição aprendida é a de que, mesmo diante da mais terrível das adversidades, a solidariedade e a compaixão podem superar qualquer obstáculo.

Para acompanhar a vida de MaLu em sua nova jornada em São Paulo, acesse @malucantora. A artista vem crescendo diariamente nas redes sociais, reunindo hoje mais de 1,5 milhões de seguidores em seus canais de mídia.