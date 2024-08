Cantora Raquel Magalhães assina com a Nova Fase Music e se prepara para novos lançamentos A cantora Raquel Magalhães acaba de assinar contrato com o selo Nova Fase Music Cartão de Visita|Do R7 30/08/2024 - 21h31 (Atualizado em 30/08/2024 - 21h31 ) ‌



A cantora Raquel Magalhães acaba de assinar contrato com o selo Nova Fase Music. Esse novo capítulo em sua carreira é um marco de grande importância para a artista, que compartilhou sua empolgação e expectativas para essa nova parceria. Agora, a artista se prepara para os novos lançamentos ainda neste ano de 2024.

Raquel revelou que o que a motivou a se juntar à Nova Fase Music foi a seriedade e clareza com que o selo trabalha em seus projetos. "A Nova Fase sempre visa o crescimento dos artistas, e isso me deu a certeza de que essa é a parceria ideal para o meu ministério," afirmou a cantora.

Suas expectativas são altas, não apenas para o desenvolvimento de sua carreira, mas, principalmente, para alcançar mais vidas e promover a salvação de almas através de sua música.

Uma jornada de fé e perseverança

Desde o início de sua carreira, Raquel tem vivido uma trajetória de fé, perseverança e gratidão. Seu primeiro trabalho, lançado em 2011, intitulado "Quando Deus Promete", foi um dos momentos mais marcantes de sua caminhada. A obra reflete sua experiência pessoal e espiritual, abordando o tempo entre a promessa de Deus e sua realização. Essa mistura de vivências espirituais e pessoais tem sido a essência de sua música, que sempre carrega uma mensagem poderosa de esperança e fé.

A cantora também mencionou as influências que moldaram seu estilo musical ao longo dos anos. Crescendo ao som de artistas como Shirley Carvalhães e Andrea Fontes, e mais tarde se encantando com os timbres de Aline Barros, Fernanda Brum, Eyshila, e Jozyanne, Raquel desenvolveu um estilo que ela define como "neopentecostal". Essa mistura de influências é o que torna sua música única e profundamente conectada com o público.

Sobre os novos projetos

Com o apoio da Nova Fase Music, Raquel está preparada para lançar novos projetos. Ela revelou que um novo single já está em produção, uma composição de Moises Clayton, que promete agradar aos fãs do estilo adoração. "Essa parceria com a Nova Fase é a realização da vontade de Deus", disse Raquel, mostrando sua gratidão e entusiasmo pelo que está por vir.

Raquel também compartilhou sua visão sobre a evolução do cenário gospel no Brasil, destacando a riqueza e a diversidade que tem se consolidado ao longo dos anos. Para ela, seu papel dentro desse contexto é continuar contribuindo para o crescimento do gospel, mantendo a essência de sua mensagem de fé e adoração a Deus.

