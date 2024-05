Capelloni lança novo single “Engole O Choro”, em parceria com Oly

Alto contraste

Canção traz mensagem de representatividade e valorização da liberdade

Ouça:

https://youtu.be/jEjubpT-jOU? si=Ycyb9dKbDvk_yymR

O Cantor e compositor Capelloni acaba de lançar o seu novo single “Engole o Choro”, em parceria com Oly. A canção é o primeiro lançamento do artista este ano e marca um novo momento na carreira do cantor, mais dançante e mais pop. A faixa chega com videoclipe super produzido e mostra casais LGBTs reais.

“ Meu objetivo com essa música é mostrar o Capelloni dançante e que traz questões que fazem parte de mim. Me posicionar como um homem preto bissexual é fundamental para seguir os caminhos que tracei e ainda vou traçar na música. Quero também mostrar a nossa multiplicidade enquanto indivíduos, por isso estar ao lado do Oly é ótimo pra falar da nossa diversidade e possibilidades enquanto pessoas.

Eu quero encontrar mais próximo as pessoas que se sentem representadas pelo meu trabalho” conta Capelloni

O cantor Oly revela suas expectativas para o clipe: “Tenho muitas cenas favoritas. Da dança, da balaclava, mas a minha favorita mesmo é da lágrima de Vênus onde contraceno com o Capelloni no fundo preto, foi o meu primeiro clipe desse tamanho e eu me senti muito valorizado, foi especial demais pra mim” conta Oly

Capelloni é cantor e compositor, com mais de 120 mil reproduções em seu EP de estreia “ELO”, de 2021. O artista passeia pela MPB, pelo pop, pelo samba e pela ancestralidade, criando um som único e cheio de significados. Em 2023 lançou o single “Proteção”, que ultrapassou 50 mil reproduções e passou por São Paulo e Rio de Janeiro com a “Proteção Tour”, sua primeira turnê. Em 2024, o artista planeja o lançamento de seu primeiro álbum.