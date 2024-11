Capital Inicial anuncia show da turnê Acústico 25 Anos em Ribeirão Preto Evento acontece no dia 22 de março; venda de ingressos teve início nesta quarta, dia 13 Cartão de Visita|Do R7 14/11/2024 - 19h48 (Atualizado em 14/11/2024 - 19h48 ) twitter

A banda Capital Inicial confirmou o show da turnê “Acústico 25 Anos”, em Ribeirão Preto em 2025. A apresentação será na Arena Nicnet, no dia 22 de março. Os ingressos, com valores a partir de R$ 150,00, já estão à venda pelo site Guichê Web (clicando aqui). São três opções de setores: Front Stage, Área Vip e Cadeiras.

A nova turnê é uma comemoração aos 25 anos do show Acústico MTV, que marcou a história da banda e do rock nacional, sendo considerado um dos grandes discos brasileiros do gênero. O projeto, que traz Dinho Ouro Preto, Flávio Lemos, Fê Lemos e Yves Passarell, percorrerá várias cidades brasileiras entre março e novembro do próximo ano. Ribeirão Preto será a sede do terceiro show.

Mais informações sobre a apresentação em Ribeirão Preto no perfil oficial @turnecapitalrp.

Agenda:

Capital Inicial Acústico 25 Anos

Data: 22 de março de 2025

Local: Arena Nicnet – Avenida Costábile Romano s/n – Ribeirânia – Ribeirão Preto