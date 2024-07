Capital Moto Week: Detonautas, Call The Police, Blitz e Fernanda Abreu agitam segundo fim de semana Além dos shows e das atrações na Cidade da Moto, Passeio Motociclístico Suhai Capital Moto Week, o maior do mundo, acontece no dia... Cartão de Visita|Do R7 24/07/2024 - 00h03 (Atualizado em 24/07/2024 - 00h03 ) ‌



Além dos shows e das atrações na Cidade da Moto, Passeio Motociclístico Suhai Capital Moto Week, o maior do mundo, acontece no dia 27

A programação musical no Capital Moto Week volta com tudo nesta quinta-feira (25). Fica sob responsabilidade dos Detonautas retomar as atividades no palco principal do maior festival de motos e rock da América Latina. Completam a programação do segundo e último fim de semana, a banda Call The Police (26), com o guitarrista Andy Summers, da formação original da inglesa The Police, além da Blitz e Fernanda Abreu (27), que se apresentam individualmente e em conjunto. Ainda há ingressos disponíveis para todos os dias na Bilheteria Digital.