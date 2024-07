Capital Moto Week: tudo que você precisa saber antes de chegar ao festival Edição de 2024 acontecerá de 18 a 27 de julho, em Brasília. Abertura dos portões e entrada de pedestres será liberada às 17h da quinta... Cartão de Visita|Do R7 18/07/2024 - 15h00 (Atualizado em 18/07/2024 - 15h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Edição de 2024 acontecerá de 18 a 27 de julho, em Brasília. Abertura dos portões e entrada de pedestres será liberada às 17h da quinta-feira (18)

Dez dias de festival, mais de 110 shows, 1.800 motoclubes e 350 mil motos em um só lugar. Tudo isso é o que te espera no Capital Moto Week, o maior festival de rock e motos da América Latina. De 18 a 27 de julho, o complexo de 320 mil m² provoca o público, as marcas, expositores e parceiros a despertarem o seu Lado Moto Week na edição de 2024. Localizada no Parque de Exposições da Granja do Torto, em Brasília (DF), a Cidade da Moto espera receber mais de 800 mil pessoas.

Com abertura oficial dos portões nesta quinta-feira (18), às 17h, a organização preparou um guia geral para o público aproveitar o festival da melhor maneira! Para sua experiência fluir melhor, mantenha os ingressos em mãos e verifique o portão de acesso. Confira as dicas para explorar os espaços e a programação do Capital Moto Week 2024:

Ingressos | Ainda há ingressos disponíveis para todos os dias. A compra presencial pode ser feita na loja do CMW no Iguatemi e na bilheteria da Granja. Motociclistas sem garupa e pilotando não pagam; Motos com garupa entram grátis de segunda a sexta-feira até 18h e, aos sábados e domingos, até 15h; PCD tem acesso grátis com direito a acompanhante; Meias-entradas são concedidas somente aos beneficiários previstos pela lei; Crianças de até 12 anos não pagam desde que acompanhadas de responsável; Menores de 16 anos somente acompanhados de responsável legal; Ingresso solidário (com preço promocional) é concedido para quem levar lixo eletrônico ou 1kg de alimento não perecível.

Como chegar | O complexo na Granja do Torto fica a 12 quilômetros do centro de Brasília (DF). Os acessos ao festival estão logo após o balão do Torto. Basta seguir em frente e virar à esquerda para acessar as entradas e saídas de motos sem garupa. Seguindo em frente, vem o acesso de motos com garupa; o estacionamento rotativo (E1) e o estacionamento público, onde está a entrada de pedestres e bilheteria (E2).

Horário de funcionamento | A Cidade da Moto funciona 24 horas por dia. A bilheteria e a entrada do público rotativo funcionarão a partir das 14h na quinta e sexta-feira, e a partir das 9h aos sábados e domingos. A entrada no complexo de segunda a quarta-feira é liberada mediante a retirada do ticket online na Bilheteria Digital. A entrada no complexo é gratuita de segunda a sexta-feira, das 12h às 14h.

Acampamento | Mais de 20 mil pessoas farão do CMW a sua casa, acampando no espaço e utilizando a infraestrutura hidráulica, elétrica, sanitária. Esse ano, a novidade é o Camping Ville Outdoor, que dispõe de 64 barracas confortáveis para duas pessoas completamente montadas. A acomodação inclui lençóis, fronhas, travesseiros e colchões infláveis. Os hóspedes terão direito a banheiro privativo, fontes de energia elétrica e iluminação para desfrutar do festival com conforto e praticidade. Além de contar com segurança, controle de acesso e estacionamento para motos, a estrutura inclui espaços de uso comum disponíveis no complexo Camping Ville. Há ingressos para o público que quiser acampar e para motorhomes.

Acessibilidade | O CMW está preparado para receber pessoas com deficiência. As ruas e dependências possuem rampas e sinalizações. Um comitê de boas-vindas atuará desde o estacionamento exclusivo e entrada no festival ao atendimento humanizado. Haverá tradução em libras dos shows das atrações principais e Camarote Solidário dedicado a esse público, em frente ao palco principal, com estrutura de piso elevado. Kits sensoriais serão disponibilizados para pessoas neurodivergentes. Interessados podem fazer o credenciamento PCD e receber orientações no Concierge de Atendimento PCD na entrada principal e no estacionamento rotativo privado (E1). Para garantir a gratuidade do ingresso e do acompanhante, os interessados devem apresentar o laudo atualizado ou a carteirinha PCD.

Alimentação | O roteiro gastronômico inclui mais de 34 operações com sabores que atendem dos amantes de pratos rápidos aos mais sofisticados, além de opções vegetarianas. Os bares e restaurantes estarão distribuídos na Praça Pepsi Black, na Praça Palco e nos quiosques espalhados pelo complexo. O consumo será feito exclusivamente via cartão ZIGPay, com carga no valor desejado. Quem quiser sair da rotina durante a semana, poderá aproveitar as opções gastronômicas e vivenciar o clima do CMW. A entrada no complexo é gratuita de segunda a sexta-feira, das 12h às 14h.

Atrações Culturais | A programação inclui apresentações culturais, que vão do rock às exposições de artistas da cidade e de jovens da periferia, além de intervenções artísticas e performances, como contação de histórias, danças, grafites e teatro. São mais de 500 artistas reunidos nos 10 dias de festival. Dos gigantes da música, como Sepultura, Call The Police, Raimundos, etc até artistas emergentes e figuras de destaque local. Um deles é o artista urbano, Fernando Elom, de 46 anos, de Ceilândia. Desde 2022, ele estampa painéis e obras que destacam a resiliência e a positividade, simbolizando a força da cultura. De 22 a 24 de julho, o 'Cinema a céu aberto' exibirá sessões às 19h e 21h30 com filmes importados das telonas. Nesses dias a entrada é gratuita mediante ingresso retirado na Bilheteria Digital.

Estilo Moto Week | A variação de temperatura é grande em um mesmo dia do Capital Moto Week. O período do ano combina sol, calor, baixa umidade e baixas temperaturas. A dica para curtir muitas horas no CMW é escolher um look confortável e apostar em tênis ou botas para explorar todo o complexo. Casaco, jaqueta ou peças de sobreposição são coringas para proteger do frio.

Legados Sociais | Nem só de rock e motos vive o Capital Moto Week! Além da programação recheada de música, motos e shows, o CMW prioriza uma agenda social. Com a Vila do Bem, o CMW promoverá, de 22 a 24 de julho, atendimentos gratuitos de saúde, vacinação e ações de cultura voltadas à comunidade e instituições carentes do DF. Os visitantes também poderão conhecer o complexo e tudo que envolve o universo de um grande festival. A entrada é gratuita mediante ingresso retirado pela Bilheteria Digital.

Motoclubes | Motoclubes e motogrupos são parte fundamental da festa! Eles saem de vários estados do país para marcar presença no festival. Dos 320 mil m² de área ocupada no CMW, cerca de 20% são destinados aos motoclubes e motogrupos que reservaram espaços dentro da Cidade da Moto com programações próprias. Fora isso, é esperada a participação de 1,8 mil motoclubes do Brasil e de outros países.

Moto Pets | Donos de pets poderão levar os animais para uma experiência em família ou mesmo adotar um, com a ajuda do abrigo Cata Patas. Serviços de vacinação, castração e vermifugação serão oferecidos gratuitamente. O espaço Moto Pets funciona todos os dias, das 9h às 18h. Nos dias 20 e 26 de julho, o Lady Bikers será palco de desfiles de cães e gatos. O público pode levar seus pets e concorrer a prêmios.

Parque de Diversões | O complexo combina experiências imersivas. O Moto Kids, espaço dedicado a crianças de todas as idades, traz: Parque de infláveis, Podium Booster, Roda Gigante BRB, além do bungee-jump de 40 metros (equivalente a 15 andares), e a Tirolesa Claro com torre de saída de 15 metros de altura e 134 metros de extensão, cruzando pelo alto toda a arena de shows. A performance cênica de luta volta à programação em 2024, em simulação de combate real com coreografias ensaiadas.

Posto Médico | Há três postos médicos espalhados em pontos estratégicos no complexo do festival. Eles ficam próximos à entrada e saída de pedestres e aos palcos (Principal e Rock Saloon,). Além disso, um posto de brigada está disponível na casinha de madeira, bem no meio da avenida principal.

Segurança e Mobilidade | A logística de mobilidade do festival foi definida junto à Secretaria de Mobilidade do DF. Os acessos aos estacionamentos e entradas estarão sinalizados e um time capacitado indicará os acessos de motos, pedestres e motoristas. Para evitar congestionamentos, é importante sair cedo de casa. As dependências do complexo terão equipe treinada para fazer a segurança do festival, nas entradas, saídas e dentro do complexo.

Shows | Cinco palcos receberão mais de 100 apresentações ao longo dos 10 dias de Capital Moto Week. O Palco Principal terá shows dos Raimundos, CPM 22, Sepultura, Detonautas, Call The Police, Fernanda Abreu e Blitz. Os demais quatro palcos são temáticos e intitulados: Moto Bar Spaten, Lady Bikers by Sebrae, Rock Saloon e Praça Pepsi Black. A programação musical é diária e o complexo funcionará também durante a semana. Mais de 70 bandas passarão pelo CMW, contemplando todas as vertentes do rock. Haverá ainda apresentações de jazz, blues, música eletrônica e hip hop.

Publicidade

Serviço

Capital Moto Week 2024

Publicidade

Quando: 18 a 27/07/2024

Onde: Parque Granja do Torto | Brasília (DF)

Publicidade

Ingressos: www.bilheteriadigital.com/ capitalmotoweek

Assessoria de Imprensa: (11) 99541-1710 | (61) 98112-2757

Banco de Imagens: Drive CMW | E-mail: imprensa@capitalmotoweek.com. br