Carla Melo fala sobre a liberdade de ser uma artista independente Em um mercado musical frequentemente moldado por tendências e expectativas, a cantora Carla Melo, uma das grandes revelações da música... Cartão de Visita|Do R7 09/09/2024 - 15h47 (Atualizado em 09/09/2024 - 15h47 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Em um mercado musical frequentemente moldado por tendências e expectativas, a cantora Carla Melo, uma das grandes revelações da música, tem trilhado um caminho singular. Desde o início de sua carreira, a busca pela independência artística e a paixão pelo country guiaram os passos da artista para conquistar seu espaço na indústria.

Na visão da artista, que realiza todo seu trabalho sem o auxílio de gravadoras ou selos musicais, ter essa liberdade fez com que ela pudesse levar sua arte ao público de uma forma muito transparente e de uma maneira que representasse sua verdadeira essência. “Desde o meu primeiro EP, sempre desejei ter mais do country presente na minha música porque me reconheço mais neste estilo musical. Foi difícil, a proposta não foi aceita por diversas pessoas do meio e, hoje, finalmente, consigo dizer que encontrei o caminho para realizar meu sonho de cantar country e tenho a equipe que é minha base também no desenvolvimento desse projeto”, afirmou.

Segundo Carla, ser uma cantora independente e trabalhar ativamente na gestão de todos os aspectos de sua carreira não é uma tarefa fácil, e, no decorrer desse um ano de carreira, precisou lutar muito para encontrar profissionais que se alinhassem aos seus anseios como artista. “Foi difícil encontrar pessoas no meio musical e artístico que fossem verdadeiras, seguissem os seus ideais e fossem leais à minha carreira assim como eu sou”, disse.