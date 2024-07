Carlinhos Brown grava especial em Madri e lança vídeo da canção inédita “Afro y Ameríndia” Em celebração ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, projeto realizado pela Casa de América estreia hoje... Cartão de Visita|Do R7 29/07/2024 - 15h34 (Atualizado em 29/07/2024 - 15h34 ) ‌



Em celebração ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, projeto realizado pela Casa de América estreia hoje, às 18h, no YouTube do artista

Em visita a Madri nos últimos dias, por conta do Dia da Ibero-América, o cantor, compositor, multi-instrumentista e Embaixador Ibero-Americano da Cultura Carlinhos Brown acaba de gravar o especial ‘Música en Palácio’ para a Casa de América. No vídeo, o artista interpreta em espanhol a canção inédita ‘Afro y Ameríndia’, composição dele em parceria com Jorge Zarath, acompanhado pelos músicos brasileiros, radicados na Espanha, Leticia Malvarez (flauta), Caboclo (percussão), Rubens Allan e Pitú Fequer (violões).

O vídeo será lançado no canal de YouTube de Brown hoje (25/07), às 18 horas, em celebração ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Na segunda-feira (29) também ficará disponível no canal da Casa de América.