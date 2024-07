Carlos Malta faz show de seu novo álbum em homenagem à Elis Regina, dia 09 de julho

Alto contraste

Um dos maiores instrumentistas brasileiros, arranjador e compositor, o carioca Carlos Malta, chega ao Espaço EcoVilla Ri Happy - Teatro Tom Jobim, no Jardim Botânico, para mostrar o seu novo trabalho: Pimenta, Pimentinha. O show é um tributo a uma das grandes vozes brasileiras, Elis Regina, e fruto de duas obras lançadas por Malta este ano: o álbum Pimenta, gravado em 2000 sobre temas consagrados na voz da cantora e que agora, em janeiro de 2024, chegou às plataformas digitais (/856120d6-9816-4c64-09be- 08da449dc9e5/paula3milenio@ gmail.com">imenta/856120d6- 9816-4c64-09be-08da449dc9e5/ paula3milenio@gmail.com/False" >Link); e “Pimentinha Sessions”, gravado em novembro de 2023, e distribuído ao público recentemente, em 7 de junho de 2024 (/856120d6-9816-4c64-09be- 08da449dc9e5/paula3milenio@ gmail.com/False" >Link.

O show Pimenta, Pimentinha traz 10 músicas que foram interpretadas por Elis Regina e que se tornaram de extrema relevância na formação de Carlos Malta (múltiplos sopros, flautas, saxofones e instrumentos étnicos). Ele estará acompanhado da mesma formação que gravou o recém-lançado álbum ´Pimentinha Sessions´: Antônio Fisher-Band (piano), Haroldo Eiras (guitarra), Tunico (sax), Giordano Gasperin (contrabaixo), Matu Miranda (vocalizes) e Fofo Black (bateria e percussão). O repertório é composto por “Nada será como antes” (Milton Nascimento e Beto Guedes), “Águas de Março”/ “Chovendo” (Tom Jobim), “O Bêbado e o equilibrista”/ “Bala com bala” (João Bosco e Aldir Blanc), “Cais” (Milton Nascimento e Ronaldo Bastos), “Garota de Ipanema” (Tom Jobim e Vinicius de Moraes), "Vivendo e Aprendendo a Jogar" (Guilherme Arantes), "O Trem Azul" (Lô Borges e Ronaldo Bastos), "Alô, Alô, Marciano" (Rita Lee e Roberto de Carvalho), "Se eu quiser falar com Deus" (Gilberto Gil) e “Upa neguinho” (Edu Lobo e Gianfrancesco Guarnieri).

A apresentação contará também com participações especiais de músicos que gravaram o álbum ‘Pimenta’ e que tocam há mais de 30 anos com Malta: Augusto Mattoso, no contrabaixo acústico e Cliff Korman, no piano. E trazendo uma representatividade feminina para compor este tributo à Elis no palco, uma voz poderosa: a cantora carioca Ilessi.

O cometa Elis Regina, com seu canto, sua voz e atitude, traz em sua cauda a poeira cósmica de sua influência na formação de uma nova geração de artistas. Nos anos 70, Elis assinou a contracapa de um disco de Victor Assis Brasil, selando assim uma ligação com o saxofone e com os saxofonistas. Ao saber desta informação, Carlos Malta, então com 15 anos, encheu-se de entusiasmo para seguir em frente. E esta foi a semente dos projetos ‘Pimenta’ e ‘Pimentinha Sessions’, um tributo à Elis, uma de suas maiores fontes de inspiração.

A seleção do repertório somada ao talento dos músicos, com destaque para os improvisos, cria uma atmosfera musical extremamente criativa, estabelecendo um clima de interatividade e cumplicidade entre os músicos e a plateia.

“Promover a circulação desse som, trazer a memória da Elis para as novas gerações, reforçar a natureza das canções, a beleza da harmonia, a coisa interessante do ritmo, as melodias rebuscadas. Era isso que Elis buscava no seu trabalho de interpretação e é isso que estamos buscando com este projeto: levar esse som ao público” – explica Malta.

Carlos Malta - Pimenta Pimentinha

DIA: 09 de Julho, às 20h

INGRESSOS: R$40 (meia)

DURAÇÃO: 90 min

CLASSIFICAÇÃO: Livre

SERVIÇO

Local: EcoVilla Ri Happy

Endereço: dentro do Parque Jardim Botânico, Rua Jardim Botânico, 1008

Loja Conceito Ri Happy: aberta todos os dias de 9h às 17h