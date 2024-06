Alto contraste

Consagrado por público e crítica em sua estreia, espetáculo "Carlota – Focus Dança Piazzolla", patrocinado pela Petrobras, chega a São Paulo para apresentações gratuitas

Aos 24 anos, com 26 obras e 16 espetáculos em seu repertório, a Focus Cia de Dança já esteve em mais de 100 cidades brasileiras e em diversos países como Colômbia, Bolívia, México, Costa Rica, Canadá, Estados Unidos, Portugal, Itália, França, Alemanha, Portugal, Espanha e Panamá.

O espetáculo Carlota – Focus Dança Piazzolla, da premiada Focus Cia de Dança, depois de ser aclamado pela crítica e pelo público no Rio de Janeiro (RJ), estreia em São Paulo, no Teatro do SESI-SP, parte do Centro Cultural FIESP (Avenida Paulista, 1313), e faz uma curta temporada, gratuita, entre os dias 5 e 14 de julho de 2024, com patrocínio da Petrobras, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O projeto também foi contemplado no edital Sesi Viagem Teatral.

Coreógrafo e diretor, Alex Neoral toma como matriz 11 composições do bandoneonista e compositor argentino Astor Piazzolla para a criação do espetáculo, que celebra o corpo como obra de arte suprema. Por conceito, no conjunto de nove bailarinos, homens e mulheres são indistintos por figurinos. Funcionam como extensão uns dos outros, condutores da energia de movimentos arrojados e poéticos, sempre com excelência técnica, marca da Focus Cia de Dança. O tango, criado há quase 150 anos na Argentina, vai e vem em referências nos passos que exploram solos e aéreos, engates e até momentos de contornos acrobáticos entram em cena.

A obra Carlota – Focus Dança Piazzolla é dedicada às mestras que compõem os 30 anos de trajetória profissional de Alex Neoral – além de Carlota Portella, fundadora da Cia Vacilou, Dançou, também são celebradas Regina Sauer, da Cia Nós da Dança, Giselle Tapias e Deborah Colker.

Os elementos do tango também servem de livre inspiração para os movimentos da coreografia, considerada uma das mais vigorosas da história da Focus Cia de Dança, que tem patrocínio oficial da Petrobras há uma década. “Ao mesmo tempo em que faço alusão à minha trajetória formativa, sou extremamente sensível à obra de Astor Piazzolla, sempre quis criar uma obra para suas composições. Outro aspecto interessante é que venho de uma jornada de obras imagéticas, criando roteiros ou partindo de obras de compositores, escritores e pintores. Agora, volto a trabalhar o corpo como folha em branco para escrever gestos a partir da obra de Piazzolla”.

No repertório da companhia, por exemplo, Vinte é sobre Clarice Lispector, o infantil Bichos Dançantes é uma fábula infantil que até se transformou em um livro escrito por Neoral, As canções que você dançou pra mim, é inspirada nas letras do ‘rei’ Roberto Carlos, e Saudade de Mim a partir dos quadros de Candido Portinari e canções de Chico Buarque. “Trata-se de um exercício único compor uma coreografia a partir da canção instrumental, se fosse comparar como Still Reich, dedicado às composições de Steve Reich”, destaca o diretor e coreógrafo.

Carlota – Focus Dança Piazzolla apresentou algumas cenas, ainda sem forma final, no Festival Quartiers Danses, em Montreal, no Canadá, em 2022, arrebatando a plateia. “Carlota se apropria da melancolia e rigidez do tango em cada momento da coreografia. Fala muito de abandono, seja pela atmosfera do gênero, seja por momentos que vivenciei ao longo da minha vida profissional, que faz parte também da vida de todos nós”, reflete.

Músicas

Em cena, os bailarinos dançam ao som das obras do compositor argentino Astor Piazzolla. "Oblivion" (1982) é uma das peças mais populares, no estilo milonga, para oboé e orquestra. "As Quatro Estações Portenhas" (1965-1970) foram criadas para violino, guitarra elétrica, piano, baixo e bandoneón, divididas em "Verão Portenho" (1964), "Outono Portenho" (1969), "Primavera Portenha" e "Inverno Portenho" (1970).

"Years of Solitude" foi gravada no álbum "Summit" em 1974, resultado do encontro entre Piazzolla e o saxofonista Gerry Mulligan. "Fugata" e "Soledad" fazem parte do álbum "La Camorra: The Solitude Of Passionate" (1988), gravado com o New Tango Quintet. "Patchouli" e "Celos" também estão na trilha desta obra da companhia.

Oficina

Além da apresentação artística, a Focus Cia de Dança oferecerá uma oficina gratuita de Dança Contemporânea no dia 6 de julho, sábado, voltada a estudantes e profissionais. As informações sobre a oficina, data de inscrição e resultado estarão nas redes sociais da Focus Cia de Dança. As vagas são limitadas e os selecionados receberão a confirmação por email.

Sobre a companhia

Com 26 obras e 16 espetáculos em seu repertório, a Focus Cia de Dança se consagrou através da crítica especializada e sucesso de público. Apresentou-se em mais de 100 cidades brasileiras e levou sua arte para países como Colômbia, Bolívia, México, Costa Rica, Canadá, Estados Unidos, Itália, França, Alemanha, Portugal, Espanha e Panamá.

Logo quando a pandemia aquiesceu, em 2021, estreou o espetáculo Vinte e o seu primeiro infantil Bichos Dançantes. Em 2020, lançou Corações em espera, criação do grupo, que foi exibida ao vivo, através de streaming, pelo YouTube. A obra foi indicada ao prêmio APCA na categoria criação, ficando em cartaz por 17 semanas.

Em 2019, a Focus ganhou o 1º Prêmio Cesgranrio de Dança com a coreografia Keta parte integrante do espetáculo Still Reich e teve seu elenco indicado ao prêmio APCA durante a temporada na capital paulista, ainda no mesmo ano recebeu a indicação de melhor coreografia para Focus Dança Bach, além de indicações ao 2º Prêmio Cesgranrio de Dança.

Em 2017 se apresentou no Rock In Rio, ao lado de Fernanda Abreu. Em 2016 recebeu a Comenda da Ordem do Mérito Cultural, do Ministério da Cultura, maior condecoração da cultura brasileira.

Selecionada por meio do Programa Petrobras Cultural, ela foi agraciada com um patrocínio de três anos para impulsionar suas atividades, marcando o início de uma parceria duradoura que já completa uma década.

Mais de 1 milhão de espectadores já se encantaram com a poesia e a capacidade técnica lapidadas nas coreografias inovadoras de Alex Neoral traduzidas no corpo de baile da companhia que é formada por bailarinos de todo o país.

Ficha Técnica

Direção artística e coreografia: Alex Neoral

Direção de produção e gestão: Tatiana Garcias

Assistente de Direção e Ensaiadora: Luisa Vilar

Produção Executiva: Giselli Ribeiro e Náshara Silveira

Coordenação de Projeto: Taísa Diniz

Cenógrafa: Natália Lana

Figurinos: Maria Osório

Confecção de Figurinos: Jacira Garcias e Lucas Pereira

Iluminação: Anderson Ratto

Direção de Palco: Pedro Junior

Técnico de Palco: Paulo Barbeto

Programação Visual: Bárbara Lana

Fotos: Leo Aversa, Cristina Granato e Elenize Dezgeniski

Assessoria de Comunicação: Mônica Riani

Assessoria de Redes Sociais | Gestão de Tráfego: GuiiuG Comunicação

Dançado com: Bianca Lopes, Carolina de Sá, Cosme Gregory, Letícia Tavares, Lindemberg Mallí, Iure de Castro, Paloma Tauffer, Vanessa Fonseca e Wesley Tavares

Realização: Neoral Garcias Produções Artísticas

Serviço

Espetáculo CARLOTA - Focus Dança Piazzolla

Coreografia e direção artística: Alex Neoral

De 5 a 14 de julho de 2024

Quinta a sábado, às 20h

Aos domingos, às 19h

Classificação: 12 anos Duração: 65 minutos

Sessão com audiodescrição dia 13 de julho

Local: Teatro do SESI-SP, no Centro Cultural FIESP

Endereço: Avenida Paulista, 1313 (em frente à estação Trianon-Masp do Metrô)

Os ingressos, gratuitos, são liberados às segundas-feiras que antecedem o evento, a partir das 8h. Podem ser reservados no site www.sesisp.org.br/eventos

Oficina de Dança Contemporânea Gratuita

Local: SESI-SP - Avenida Paulista, 1313 (em frente à estação Trianon-Masp do Metrô)

Data: 6 de julho de 2024