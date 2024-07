Comemorando os 115 anos do nascimento da cantora e atriz Carmen Miranda em 2024, a atriz Renata Ricci protagoniza o musical Carmen Miranda – Pra Você Gostar de Mim. O espetáculo tem direção de Celso Correia Lopes, direção musical de Reinaldo Sanches e texto de Guilherme Gonzalez. A montagem, após uma temporada de sucesso no Rio de Janeiro, fará uma curtíssima temporada, de 06 apresentações, no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado do dia 23 de julho até o dia 27 de agosto.

A peça narra um recorte na vida de Carmen Miranda, quando, já consagrada como uma das principais personalidades brasileiras nos Estados Unidos, retornou para um show no Brasil, no Cassino da Urca. Ao ser recebida pela elite carioca, ligada ao movimento integralista, ultranacionalista, a cantora foi vaiada por ter supostamente "se vendido ao governo americano."

Sem saber deste contexto, a artista entrou numa tristeza profunda. É esse diálogo interior travado pela artista consigo mesma que surge no espetáculo, que mostra como teria sido a reação de Carmen no camarim do Cassino da Urca.

No musical Carmen Miranda – Pra Você Gostar de Mim, Renata Ricci canta "O que é que a baiana tem?", "Tic-tac do coração”, "Camisa listrada", "Adeus batucada", "Tico-tico no fubá", "Disseram que voltei americanizada ", "In South American Way", "Na baixa do sapateiro", "Cantoras do rádio".

Carmen Miranda é a segunda filha de seis irmãos, nasceu em Portugal e com um ano de idade veio para o Brasil. É considerada por muitos a artista brasileira com maior projeção no exterior. Fez carreira tanto aqui, como nos EUA, participou de 21 filmes, gravou 279 canções no Brasil e 34 lá. Foi a primeira sul-americana a ser homenageada com uma estrela na Calçada da Fama.

FICHA TÉCNICA:

Texto: Guilherme Gonzalez

Direção: Celso Correia Lopes

Elenco: Renata Ricci

Vozes: Kleber Brianez, Luciana Ramanzini, Marcos Lanza e Cesar Marchetti

Direção musical e trilha sonora original: Reinaldo Sanches

Direção de produção: Renata Ricci e Fabio Camara

Visagismo: Anderson Bueno

Figurino: Renata Ricci

Iluminação: Pedro Moura e Celso Correia Lopes

Operador de luz: Juka

Operador de som e vídeo: Jackson Oliveira

Cenotécnico: Guilherme Viezer

Contra-regra: José Martins

Fotos: Mark A. B.

Assessoria de Imprensa: Fabio Camara

Produtor Associado: Bravíssimo Produções

Realização: Hora de Aurora Produções Artísticas e Lugibi Produções Artísticas

SERVIÇO:

LOCAL: Teatro das Artes. (Av. Rebouças, 3970 - Pinheiros). Shopping Eldorado. 769 lugares.

DATA: 23/07 até 27/08 (terça 20h)

INGRESSOS: R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia-entrada)

INFORMAÇÕES: 11 (11) 3034-0075

VENDAS PELA INTERNET: https://www.eventim.com.br/ artist/carmen-miranda/carmen- miranda-pra-voce-gostar-de- mim-3689492/

DURAÇÃO: 60 minutos

CLASSIFICAÇÃO: 12 anos

EQUIPE:

Renata Ricci - Atriz, cantora, diretora e bailarina vencedora dos Prêmios Aplauso e Cenym como Melhor Atriz Coadjuvante, Renata Ricci tem mais de 20 anos de carreira e um currículo que abrange peças de teatro, grandes musicais, novelas, filmes e séries. Como atriz, compôs o elenco de obras como "Sweet Charity", "Avenida Q", "As Bruxas de Eastwick", "Xanadu", "Hebe - O Musical", "Barnum - O Rei do Show" e "Ponto a ponto: 4000 milhas", entre outras produções. Fez parte do sucesso cinematográfico "Minha Mãe é uma Peça" e do elenco de novelas como "Páginas da Vida" , "Revelação" e "Boogie Oogie". Assinou a direção de espetáculos como "Todas as Pétalas que Chorei por Você", de Thereza Andrada, e o autoral "French Kiss", além do show de retomada do grupo CANTRIX em homenagem a Gilberto Gil.