Carnaval Cultural: Peça 'Gertrude, Alice e Picasso' em Cartaz no MI Teatro Espetáculo dirigido por Vanessa Goulartt é opção para quem busca cultura durante o carnaval em São Paulo Cartão de Visita|Do R7 26/02/2025 - 20h05 (Atualizado em 26/02/2025 - 20h05 )

Espetáculo dirigido por Vanessa Goulartt é opção para quem busca cultura durante o carnaval em São Paulo

Para quem deseja um carnaval diferente, com um toque de arte e cultura, a peça Gertrude, Alice e Picasso é a escolha ideal. Dirigida por Vanessa Goulartt e com elenco formado por Bárbara Bruno, Patrícia Vilela e Joca Andreazza, o espetáculo estará em cartaz no MI Teatro em São Paulo nos dias 28 de fevereiro (sexta de carnaval) e 1º de março (sábado de carnaval), e segue temporada até 05 de abril.

Inspirada na convivência criativa entre Gertrude Stein, Alice B. Toklas e Pablo Picasso, a peça transporta o público para o universo da vanguarda artística do século XX, com diálogos inteligentes e humor refinado. Para aqueles que desejam fugir da folia, o espetáculo é uma excelente alternativa cultural. Já para os foliões que querem curtir o carnaval depois, é possível aproveitar a peça como um ponto de partida para a noite.

Com sessões estratégicas durante o carnaval, Gertrude, Alice e Picasso oferece uma experiência teatral enriquecedora para o público paulistano que deseja um carnaval inesquecível e cheio de significado. Os ingressos estão à venda na bilheteria do MI Teatro e em plataformas digitais.

Serviço:

Peça: “Gertrude, Alice e Picasso”

Autor: Alcides Nogueira

Elenco: Bárbara Bruno, Patrícia Vilela e Joca Andreazza

Direção: Vanessa Goulartt

Concepção original: Bárbara Bruno e Paulo Goulart Filho

Luz: César Pivetti

Fotos: Ronaldo Gutierrez

Caracterização: Beto França

Trilha composta: André Abujamra

Trilha sonora: Ricardo Severo

Onde? MI Teatro

Rua Pamplona, 310

Quando?

De 07 de fevereiro a 05 de abril de 2025.

Sextas e sábados às 20h.

Valor do ingresso: R$80,00 Meia R$40,00

Ingressos à venda no Sympla: https://abrir.link/IiIlI