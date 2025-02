Carnaval do Barretos Park Hotel: Bloquim do Tio Tomate, shows diários e atrações inusitadas De 1º a 4 de março, o Barretos Park Hotel, o único hotel localizado anexo ao Parque do Peão de Barretos, se tornará centro da alegria... Cartão de Visita|Do R7 26/02/2025 - 17h05 (Atualizado em 26/02/2025 - 17h05 ) twitter

De 1º a 4 de março, o Barretos Park Hotel, o único hotel localizado anexo ao Parque do Peão de Barretos, se tornará centro da alegria e diversão para toda a família. Durante o período mais festivo do ano, o hotel oferece uma programação repleta de atrações que mistura tradição, arte, cultura e muita música. Ao todo, são mais de 20 atividades que prometem tornar o Carnaval de 2025 inesquecível.

A programação recreativa permanente do hotel foi planejada para agradar a todos os públicos,. Ao todo, são 14 atividades exclusivamente na programação recreativa, realizadas em espaços como o restaurante, o complexo aquático e diversas áreas de lazer do hotel. Os hóspedes poderão mergulhar em um ambiente repleto de arte, com diversas oficinas artísticas temáticas que celebram a data, além de gincanas culturais e esportivas que garantirão momentos de descontração e interação.

Já a programação musical começa no dia 1º de março e vai até a terça-feira de Carnaval. Entre as atrações, o público poderá curtir a energia contagiante do Bloquim do Tio Tomate, além de shows com o grupo Extra Samba e Kadu Velasco. Para dar aquele toque eletrizante, o DJ Leandro também estará no comando da animação, garantindo que ninguém fique parado! O tradicional baile de Carnaval contará com a animação do Grupo Nossa Imagem e, como grande novidade, a participação inusitada de um carro alegórico com os personagens "Kreuza Azevedo" e "Alcione Marrom Bombom", que prometem divertir a todos com suas performances engraçadas e cativantes.

Uma das atrações mais esperadas será a festa da espuma, que acontecerá no campo de futebol e contará com a presença de um trio elétrico nada convencional: um caminhão pipa, trazendo frescor e muita diversão para quem quiser se refrescar e se jogar na folia.

"Este Carnaval é uma grande celebração para todos nós aqui no Barretos Park Hotel. Pensamos em cada detalhe da programação para oferecer uma experiência única e divertida, que fizesse a diferença para os nossos hóspedes. A ideia foi criar um ambiente em que todos, desde as crianças até os adultos, pudessem se divertir e aproveitar a folia de maneira criativa e inovadora", disse.

O Carnaval no Barretos Park Hotel é a combinação de tradição, música, arte e diversão em família, com opções para todas as idades.

Serviço: Data: De 1º a 4 de março

Local: Barretos Park Hotel – Anexo ao Parque do Peão de Barretos

Programação: Shows diários, oficinas temáticas, festas, atrações musicais e atividades recreativas para toda a família.