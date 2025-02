Carnaval em Monte Verde tem natureza, tranquilidade e conforto em pousadas exclusivas Monte Verde é o destino ideal para quem busca fugir do agito do Carnaval e se conectar com a natureza em um ambiente acolhedor e repleto... Cartão de Visita|Do R7 27/01/2025 - 14h26 (Atualizado em 27/01/2025 - 14h26 ) twitter

Monte Verde é o destino ideal para quem busca fugir do agito do Carnaval e se conectar com a natureza em um ambiente acolhedor e repleto de charme. Localizado na Serra da Mantiqueira, esse charmoso distrito de Camanducaia oferece paisagens deslumbrantes, clima ameno e infraestrutura turística que garante experiências memoráveis.

Longe do ritmo frenético das festas, Monte Verde proporciona um Carnaval tranquilo, com trilhas para exploração, passeios a cavalo, boa gastronomia e lojinhas de produtos artesanais. O clima fresco e a hospitalidade local tornam a estadia ainda mais especial.

Para quem deseja aproveitar o feriado com conforto e exclusividade, as pousadas Pedras e Sonhos e Jardim da Mantiqueira são escolhas perfeitas. Ambas combinam o que há de melhor em hospitalidade, serviços personalizados e proximidade com a exuberante natureza local.

Com uma localização privilegiada, a Pousada Pedras e Sonhos oferece uma vista espetacular das montanhas, permitindo que os hóspedes contemplem o nascer e o pôr do sol em cenários inesquecíveis. Suas acomodações são amplas, elegantes e equipadas com lareira, banheira de hidromassagem e varanda privativa. O café da manhã é um verdadeiro destaque, com itens frescos e de produção local.

‌



Integrada à natureza e repleta de charme, a Pousada Jardim da Mantiqueira é ideal para quem busca relaxar em meio ao verde das montanhas. Com chalés aconchegantes, equipados com sistema de aquecimento e alguns com hidromassagem, a pousada prioriza o bem-estar de seus hóspedes. Seu jardim cuidadosamente planejado é um convite para caminhadas tranquilas e momentos de contemplação. Além disso, o café da manhã é preparado com carinho, incluindo opções para diferentes paladares, com pratos típicos da região e ingredientes frescos. Para completar, o estabelecimento conta com carregador para carro elétrico.

As duas pousadas possuem unidades com ar-condicionado e são facilmente acessíveis por via pavimentada, tornando a locomoção no destino fácil e prazerosa.

Para mais informações acesse os sites: www.pedrasesonhos.com.br e www. pousadajardimdamantiqueira. com.br