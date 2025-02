Carnaval Pipoca: maior realizador de carnaval de rua no Brasil, anuncia datas e blocos deste ano Entre os tradicionais blocos do Bicho Maluco Beleza, com Alceu Valença, que celebra 10 anos de desfiles em São Paulo, o Monobloco,... Cartão de Visita|Do R7 28/01/2025 - 01h25 (Atualizado em 28/01/2025 - 01h25 ) twitter

Entre os tradicionais blocos do Bicho Maluco Beleza, com Alceu Valença, que celebra 10 anos de desfiles em São Paulo, o Monobloco, que completa 25, e o icônico Navio Pirata, com BaianaSystem; as novidades deste ano são o Forrozin, de Mariana Aydar, que desfilará pela primeira vez no pré-carnaval de São Paulo, no Ibirapuera, e o bloco Sargento Pimenta, também na região do parque

A região do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, será o centro de grandes cortejos em 2025, com o Carnaval Pipoca assumindo um papel de destaque na programação da cidade. Entre os blocos organizados pelo coletivo este ano estão o Forrozin, liderado por Mariana Aydar, que se apresentará pela primeira vez no pré-carnaval paulistano, no sábado, 22 de fevereiro, seguido pelo tradicional Bicho Maluco Beleza, de Alceu Valença, comemorando seu décimo desfile na metrópole e a estreia em Recife. A programação também inclui o Monobloco, que completa 25 anos de existência, e o Sargento Pimenta, que se junta aos demais no Ibirapuera no domingo, 23 de fevereiro, além do Navio Pirata de BaianaSystem, que se apresenta no pós-carnaval, dia 8 de março. Haverá ainda apresentações de outros cortejos no Rio de Janeiro e Recife.

Por meio da agência Carnaval Conecta, da Pipoca, — e cuja proposta é unir marcas e blocos a partir de uma estrutura de atendimento, planejamento, criação e implementação de experiências e relacionamento com os blocos —, diversas marcas estão confirmadas para a folia deste ano. Entre as que renovam a parceria estão AMBEV e iFood. Os novos projetos que integram o leque de colaborações são a Cia Muller, Binance e a C&A com o lançamento de uma coleção especial para a temporada.

“Há muita coisa boa a festejar no Carnaval de 2025. Com Alceu comemoramos 10 anos de desfiles em SP, e o Bicho Maluco Beleza estreia em Recife; Monobloco celebra 25 anos de uma linda história de folia nas ruas do Brasil. São Paulo vai pular no Ibirapuera”, afirma Rogério Zé, head da Pipoca no Brasil.

Programação - Carnaval Pipoca 2025:

Dia 22/02, sábado - Pré-carnaval

Forrozin, com Mariana Aydar

Horário da concentração: 11 horas

Horário do desfile: das 12 às 15 horas

Horário da dispersão: 15 horas

Endereço da concentração: Avenida Pedro Álvares Cabral, altura do Obelisco

Trajeto: Ibirapuera - Avenida Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras

Endereço de dispersão: Avenida Pedro Álvares Cabral x Monumento às Bandeiras

Bicho Maluco Beleza, com Alceu Valença

Horário da concentração: 14 horas

Horário do desfile: das 15 às 18 horas

Horário da dispersão: 18 horas

Endereço da concentração: Av. Pedro Álvares Cabral, altura do Obelisco

Trajeto: Ibirapuera - Avenida Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras

Endereço de dispersão: Avenida Pedro Álvares Cabral x Monumento às Bandeiras

Dia 23/02, domingo - Pré-carnaval

Bloco do Sargento Pimenta

Horário da concentração: 11 horas

Horário do desfile: das 12 às 15 horas

Horário da dispersão: 15 horas

Endereço da concentração: Avenida Pedro Álvares Cabral, altura do Obelisco

Trajeto: Ibirapuera - Avenida Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras

Endereço de dispersão: Avenida Pedro Álvares Cabral x Monumento às Bandeiras

Monobloco

Horário da concentração: 14 horas

Horário do desfile: das 15 às 18 horas

Horário da dispersão: 18 horas

Endereço da concentração: Avenida Pedro Álvares Cabral, altura do Obelisco

Trajeto: Ibirapuera - Avenida Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras

Endereço de dispersão: Avenida Pedro Álvares Cabral x Monumento às Bandeiras

Dia 8/03, sábado - Pós-carnaval

BaianaSystem

Horário da concentração: 14 horas

Horário do desfile: das 15 às 18 horas

Horário da dispersão: 18 horas

Endereço da concentração: Avenida Pedro Álvares Cabral, altura do Obelisco

Trajeto: Ibirapuera - Avenida Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras

Endereço de dispersão: Avenida Pedro Álvares Cabral x Monumento às Bandeiras

Dia 23/02 - Pré-carnaval - Recife

Bicho Maluco Beleza, com Alceu Valença

Horário da concentração: 15 horas

Horário do desfile: das 16h30 às 19 horas

Horário da dispersão: 19 horas

Endereço da concentração: Av. Conde da Boa Vista, esquina com Rua da Aurora

Trajeto: Rua da Aurora

Sobre o Coletivo Pipoca:

Criada oficialmente em 2011, o coletivo Pipoca é o maior hub de carnaval do Brasil com três núcleos: um dedicado a produção de grandes projetos de carnaval em sociedade com artistas e grupos como Alceu Valença, BaianaSystem, Monobloco, Mariana Aydar, Chico César, Maria Rita, Bangalafumenga, Orquestra Voadora e Bloco do Sargento Pimenta, outro núcleo dedicado ao planejamento, criação e execução de live experience para marcas como Brahma, Guaraná, Engov, UBER, KWAI, Takis, Boticário, em cidades como Olinda, Recife, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte e o terceiro núcleo de Conteúdo, sendo criadora de formatos inéditos de cobertura e transmissão do carnaval de rua de artistas como Alceu Valença, Bell Marques, Ivete Sangalo, Monobloco, BaianaSystem e outros.