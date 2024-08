Carol Biazin lança terceiro álbum da carreira: "No Escuro," Com 10 faixas e colaboração com Duquesa, o projeto já está disponível nas plataformas digitais Cartão de Visita|Do R7 26/08/2024 - 14h42 (Atualizado em 26/08/2024 - 14h42 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Com 10 faixas e colaboração com Duquesa, o projeto já está disponível nas plataformas digitais

O escuro é um lugar de introspecção e observação – e, neste caso, o olhar se vira para dentro. Sem luz, fica-se em um lugar onde os medos, dramas e inseguranças são permitidos e ouvidos. É a partir dessa reflexão sobre o íntimo que a cantora Carol Biazin lança o terceiro álbum de sua carreira ''No Escuro,''. O projeto, que é uma janela para o mundo interior da artista, conta com 10 faixas e já está disponível em todas as plataformas digitais. Uma das faixas, a "Corações de Pedra", conta com colaboração de Duquesa - artista que acumula mais de 25 milhões de streamings só no seu último álbum "Taurus, Vol.2". Carol também apresenta hoje o videoclipe oficial de “(Não) Quero Me Apaixonar”.

No novo disco, a artista abre um diálogo com seus ouvintes, mostrando o que há de mais profundo em relação aos seus pensamentos, amores, conquistas, sonhos e medos. Nas letras, ela aborda relação com a família, amor sáfico, discorre sobre a liquidez dos relacionamentos e ainda fala sobre religião. As músicas convidam o público a uma profunda reflexão sobre autoconhecimento, identidade pessoal e autenticidade.

"A intenção é aliviar a solidão que causam os sentimentos difíceis. No escuro, sem a influência das expectativas externas ou das representações visuais, quem somos nós verdadeiramente? É nesse momento que a gente busca respostas", explica Carol. Este álbum é um dos projetos mais desafiadores de sua carreira, oferecendo faixas para todos os momentos, com uma diversidade de ritmos, composições e melodias.

‌



''No Escuro,'' - Carol Biazin

Tracklist:

‌



1 - Menina do Interior

2 - (Não) Quero Me Apaixonar

‌



3 - Low Profile

4 - 1697

5 - Tr*nsANte

6 - Corações de Pedra, Duquesa

7 - Amor Traumatizado

8 - "Casula"

9 - Você