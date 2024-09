Carol Carmin no Raiz Club “Carol Carmin and The New Vintage Band: A Viagem Sonora ao Tempo da Sofisticação.” Cartão de Visita|Do R7 05/09/2024 - 18h53 (Atualizado em 05/09/2024 - 18h53 ) ‌



“Carol Carmin and The New Vintage Band: A Viagem Sonora ao Tempo da Sofisticação.”

No próximo dia 13/09, a partir das 21h, acontece no Raiz Club uma experiência musical única com Carol Carmin and The New Vintage Band, uma jornada encantadora através das décadas de elegância e sofisticação musical.

Carol Carmin, cantora focada em jazz, Rhythm and Blues e Soul, lidera este grupo excepcional que promete transformar sua noite em um verdadeiro espetáculo de estilo e classe.



Com um repertório cuidadosamente selecionado que combina músicas clássicas e contemporâneas com um toque vintage, Carol Carmin e sua banda trazem uma abordagem moderna e vibrante a cada nota. Seja reimaginando hits atuais com um toque retro ou revitalizando clássicos atemporais com sua voz única, Carol Carmin é mestra em criar uma atmosfera envolvente que atrai todos os públicos.



A energia contagiante e a habilidade técnica de Carol Carmin são complementadas pela destreza instrumental dos talentosos músicos que compõem The New Vintage Band. Juntos, eles oferecem uma performance memorável que transcende gerações, unindo o melhor do passado e do presente em um espetáculo deslumbrante.



