Carregando a força nordestina e com uma mistura de ritmos, Áurea Semiseria apresenta EP homônimo

A artista lança em 18 de outubro seu projeto com diversos sons e letras poderosas e empoderadoras ao lado de “R.A.P”, o novo single

Pré-save em: https://umg.headmedia.com.br/ semiseria

Após mostrar toda a sua personalidade em “Big Mama” e celebrar um lado bom da vida em “Mahí Mahi”, Áurea Semiseria lança, em 18 de outubro, seu EP que carrega toda a sua origem e brasilidade, junto a uma mistura de diversos ritmos como Boombap, House e o nosso tradicional 'Pagodão'. O nome do projeto vem carregado de força:



“Semiseria, além de ser meu nome artístico, é uma expressão baiana para a ausência de miséria e presença de fartura. O nome do EP não poderia ser outro. Existem alguns álbuns de rock que levam o nome da banda, então, quando você lembrar de mim, vai lembrar do meu EP. Ele vem com muitos estilos musicais que eu já trabalhava ou tinha vontade de trabalhar. Boombap, Drill, RnDrill, House, Pagodão são estilos musicais presentes na minha vida desde sempre, e trabalhar com cada um deles de forma orgânica foi muito prazeroso. As pessoas irão gostar muito!”.

‌



Com a produção de El Lif Beatz, produtor de “Castelos e Ruínas”, de BK, além de “Do Desapeago Ao Amor”, de Juyè, ela explora a vivência da mulher preta com força e resistência em rimas poderosas em “R.A.P”, o novo single que vem acompanhado do EP e com a particição de Iza Sabino:

“Ela é uma grande artista versátil e sagaz no que faz. Nos conhecemos mais ou menos em 2018 e desde então sempre falamos sobre fazer uma música juntas e quando gravei “R.A.P” só me vinha ela na cabeça. Foi a oportunidade perfeita pra gente. Apesar dela ter sido feita a distância, trabalhar com quem a gente gosta é muito gostoso. Ela versou de uma forma inigualável. É um dos meus feats preferidos da vida! A gente fala da realidade da mulher periférica que vive a dualidade da correria secular e artística”.

‌



A artista contou que, para criar o projeto, contou com a ajuda de Una, sua irmã da vida, que, além de auxiliar no canto melódico, também comandou a direção musical de “Semiseria”. Ela descreve as faixas com carinho, destacando a parceria com Una, além de ressaltar a produção de MU540 em “Lupa Sem Lente”, que contém referências a EdCity, uma inspiração e um grande cantor da Bahia:

“A música ‘Eu Não Te Amo’ conta com a composição dela, em uma imersão que fizemos enquanto trabalhávamos no EP. Mexe aqui, ali, e nasceu nossa parceria em um dueto que lembra muito os pagodes de antigamente. ‘Avenida’ também foi composta por nós duas. É um house e tem o sentimento de saudade de um grande amor de verão. Falar dessa música me traz paz, e estou muito ansiosa para ver a reação do público nos shows. Ela conta com a participação de Big Blackk, um artista de quem sou muito fã e por quem tenho um carinho enorme”.

‌



A ideia do EP não apenas consolida o trabalho de Áurea Semiseria na Bahia e na região Nordeste, mas também a apresenta ao Brasil, marcando o primeiro passo em direção a uma carreira nacional. Além disso, o projeto busca explorar o papel da mulher na música brasileira, especialmente no rap, promovendo discussões pertinentes sobre representatividade e igualdade de gênero.

Tracklist

Intro

R.A.P - feat Iza Sabino

Lupa Sem Lente - feat Mu540

BIG MAMA

Mahi-Mahi

Eu Não Te Amo - feat Una

Avenida - feat Big Black