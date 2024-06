Casa de Shows Amici Apresenta: Noites de Quinta-feira com Estreias de Stand-Up Comedy

Alto contraste

Amici, o renomado destino de entretenimento na Vila Mariana, tem o prazer de anunciar uma novidade para suas noites de quinta-feira! A partir do dia 20 de junho, o palco do Amici será iluminado pela irreverência do stand-up comedy, proporcionando a experiência de combinar gastronomia italiana de alta qualidade, música ao vivo e as risadas contagiantes do humor stand-up.

Para inaugurar este novo capítulo de diversão e entretenimento, a Casa de Shows Amici tem o prazer de receber dois dos nomes mais aclamados da cena do stand-up comedy: Murilo Moraes e Luciano Guima. Conhecidos por suas performances hilárias e observações perspicazes, Murilo e Luciano prometem uma noite de risos para o público do Amici.

E as surpresas não param por aí! No dia 27 de junho, é a vez de Gui Preto e Renata Said assumirem o palco. Com seu humor único e cativante, Gui e Renata estão prontos para proporcionar mais uma noite de diversão garantida, com piadas que vão arrancar gargalhadas do público presente.

"Estamos empolgados em trazer a energia e o talento desses comediantes incríveis para as noites de quinta-feira no Amici. Combinar a comédia stand-up com a nossa deliciosa gastronomia italiana e música ao vivo, sempre às sextas e sábados, oferecendo essas experiências para todos os nossos clientes", diz Petterson Mello, curador da Casa de Shows Amici

As estreias de stand-up comedy em Amici prometem ser eventos imperdíveis para os amantes do humor inteligente e da boa comida. Junte-se a nós no dia 20 de junho para a estreia de Murilo Moraes e Luciano Guima, e no dia 27 de junho para Gui Preto e Renata Said. Prepare-se para uma noite de diversão garantida!

Para mais informações, entre em contato conosco pelo telefone (11) 98615 - 0575 ou visite nosso website: https://www.sympla. com.br/produtor/antipastiamici

Siga-nos nas redes sociais para atualizações e conteúdos exclusivos: @antipastiamici

Gui Preto e Renata Said

SERVIÇO



Casa de Shows Amici - Gastronomia & Música

Stand-Up Comedy: Murilo Moraes e Luciano Guima

Data e Horário: 20 de junho / Quinta-feira - Abertura da Casa 18h - início do espetáculo 20h

Classificação e Duração: 14+ (60 minutos)

Ingressos: R$ 40,00 ( inteira) R$ 20,00 ( meia-entrada): https://www. sympla.com.br/murilo-moraes-e- luciano-guima----stand-up- comedy__2505697

Informações: (11) 98615 - 0575

Endereço: Rua Áurea, 343 - Vila Mariana /SP

Stand-Up Comedy: Gui Preto e Renata Said

Data e Horário: 27 de junho / Quinta-feira - Abertura da Casa 18h - início do espetáculo 20h

Classificação e Duração: 14+ (60 minutos)

Ingressos: R$ 40,00 ( inteira) R$ 20,00 ( meia-entrada): https://www. sympla.com.br/renata-said-e- gui-preto---stand-up-comedy__ 2505834

Informações: (11) 98615 - 0575

Endereço: Rua Áurea, 343 - Vila Mariana /SP