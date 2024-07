CASACOR Ribeirão Preto lança exposição de arte “Sensus Metafísico” Mostra que acontece em parceria com o Wyndham Garden Hotel estará disponível para visitação até o dia 06 de agosto Cartão de Visita|Do R7 24/07/2024 - 17h04 (Atualizado em 24/07/2024 - 17h04 ) ‌



Transportando o universo artístico e cultural presente em seu evento oficial, a CASACOR Ribeirão Preto – que neste ano realiza sua 6ª edição entre os dias 20 de agosto e 20 de outubro – lança uma nova exposição em parceria com o Wyndham Garden Hotel. A mostra “Sensus Metafísico”, que conta com obras dos artistas Tché Ruggi e Luís Alexandre Lobot estará disponível para visitação até o dia 06 de agosto, no hall do Hotel.



Diretamente da galeria ‘A7MA’ – que une artistas e telas através do desejo genuíno de amplificar a arte contemporânea com influencias da rua –, Ruggi e Lobot apresentam um contraste de seus universos por meio de duas perspectivas distintas, ambas com o objetivo de explorar o interior humano.



Ruggi traz composições que imitam uma dança da natureza e suas paisagens rochosas, com um olhar mais minimalista em suas formas. Utilizando uma paleta reduzida de tons, revela ao espectador uma maneira simples de explorar as nossas profundezas em criações que se assemelham a fractais, onde a sensibilidade é a protagonista.



Já Lobot convida os visitantes a mergulhar no reino das ideias quânticas e do vasto território do mundo interior. O artista oferece um encontro entre a racionalidade e a experiência sensorial, entre a contemplação da natureza e a expansão dos limites da mente humana.



A mostra, que conta com coordenação de Mauricio Siqueira, diretor da CASACOR Ribeirão Preto e, curadoria de Adizza Prado, celebra a capacidade humana de criar, imaginar e reinterpretar o mundo em que vivemos.



“A exposição visa manifestar toda arte e cultura presentes na atmosfera da CASACOR. A cada edição da mostra, buscamos reforçar nossa conexão com artistas e galerias, proporcionando a todos a oportunidade de acesso a arte, bem como inspirações de como inseri-la em seus ambientes”, comenta Maurício Siqueira.

SOBRE A CASACOR 2024

A 6ª edição da CASACOR Ribeirão Preto, uma das mais importantes vitrines do setor de arquitetura, paisagismo, arte e design de interiores das Américas, acontecerá entre os dias 20 de agosto e 20 de outubro, com o tema “De presente, o agora”. Sua edificação abrigará mais de 30 ambientes assinados por grandes profissionais, reunindo as principais tendências e inovações do mercado.